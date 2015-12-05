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В Слободском установили обновленный купол на Спасо-Преображенский храм.

Вчера, 11:27 | Просмотров: 125 | Версия для печати
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Митрополит Вятский и Слободской Марк совершил чин освящения креста и купола на Спасо-Преображенскую церковь г. Слободского.
 
Новые крест и главка золотого цвета были установлены благодаря поддержке Вятской Епархии и посильной помощи прихожан.
 
Храм в поселке Первомайский, который входит в состав города Слободского, был построен в 1755-1764 годах, колокольня – в 1810 году.
 
Согласно документам, храм сооружен в виде корабля. Действовал он до 1939 года. В советское время в его здании разместился скорняжный завод, после чего храм использовали как склад.
 
Возрождение церкви началось в начале 1990-х.
 
В 1995 году в храме возобновились службы и открылась воскресная школа.


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