В Слободском установили обновленный купол на Спасо-Преображенский храм.

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Митрополит Вятский и Слободской Марк совершил чин освящения креста и купола на Спасо-Преображенскую церковь г. Слободского.

Новые крест и главка золотого цвета были установлены благодаря поддержке Вятской Епархии и посильной помощи прихожан.

Храм в поселке Первомайский, который входит в состав города Слободского, был построен в 1755-1764 годах, колокольня – в 1810 году.

Согласно документам, храм сооружен в виде корабля. Действовал он до 1939 года. В советское время в его здании разместился скорняжный завод, после чего храм использовали как склад.

Возрождение церкви началось в начале 1990-х.

В 1995 году в храме возобновились службы и открылась воскресная школа.