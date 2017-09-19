60 лет вещания: ГТРК Вятка освещала Олимпиаду-80 в Москве

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Мы продолжаем рубрику, посвященную шестидесятилетнему юбилею ГТРК «Вятка». Сегодня мы расскажем об одном из первопроходцев кировского цветного телевидения и видеозаписи, участнике исторических трансляций Олимпиады 80.





Виктор Морозов пришел на кировскую студию телевидения более 40 лет назад. После стажировки в Москве нового сотрудника сразу назначили на должность старшего инженера видеозаписи.





Настройка и контроль за сложной техников. Оперативное устранение неполадок. Все это и сегодня для Виктора Морозова трудовые будни. Его коллеги знают: нет такой задачи, с которой он не смог бы справиться.





Сам Виктор Морозов самым ярким эпизодом своей телебиографии считает участие в трансляции Олимпиады-80 в Москве. Специально к Олимпиаде кировской студии телевидения передали первую в стране передвижную телевизионную видеозаписывающую станцию.





ВИКТОР МОРОЗОВ ВЕТЕРАН ГТРК «ВЯТКА», ИНЖЕНЕР ПО ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ НА ОЛИМПИАДЕ 80 В МОСКВЕ:

«На тот момент она была самая современная. Началась подготовка. Поездки в Москву на стажировку. Набрали усиленный состав со всех служб. Мы полгода обкатывали эту машину. Ездили в Котельнич, везде и где то за два месяца до Олимпиады выдвинулись в Москву».





Во время подготовки к Олимпиаде в Киров перенимать опыт приезжали из других из телецентров Пензы, Новомосковска, Ижевска. В нашем киноархиве сохранилась уникальная пленка с кадрами проводов телевизионной станции в Москву. Было это за два месяца до открытия Олимпиады.





На освещение Олимпиады в Москву отправили около двадцати сотрудников кировского телевидения. Это были операторы, режиссеры, ассистенты и звукооператоры. Операторы Владислав Услов и Сергей Щекин работали в студии Останкино. Звукорежиссер Владимир Коновалов на гребном канале в Крылатском.





ВИКТОР МОРОЗОВ, ВЕТЕРАН ГТРК «ВЯТКА», ИНЖЕНЕР ПО ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ НА ОЛИМПИАДЕ 80 В МОСКВЕ:

«Олимпийские игры в Москве открывались в сложной международной обстановке. США объявили бойкот Олимпиаде из-за ввода советских войск в Афганистан. К Америке присоединились страны-союзники по НАТО. Но для спортсменов из этих стран была предоставлена возможность выступить под нейтральным олимпийским флагам. Трагедия на Олимпиаде 1976 года в Мюнхене заставила власти Москвы особое внимание уделять безопасности».





ВИКТОР МОРОЗОВ, ВЕТЕРАН ГТРК «ВЯТКА», ИНЖЕНЕР ПО ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ НА ОЛИМПИАДЕ 80 В МОСКВЕ:

«Сама Олимпиада проходила ярко и интересно. На велотреке, где работала кировская ПТВС, кипели спортивные страсти. Сигнал с кировской телевизионной станции транслировался на весь мир!»





ВИКТОР МОРОЗОВ, ВЕТЕРАН ГТРК «ВЯТКА», ИНЖЕНЕР ПО ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ НА ОЛИМПИАДЕ 80 В МОСКВЕ:

«Победителем гонки преследования стал швейцарец Роберт Дилл-Бунди. Швейцария присоединилась к бойкоту Олимпиады в Москве, но Дилл-Бунди решил, что велотрек - вне политики. В тот день пьедестал почета заняли представители стран присоединившихся к бойкоту - Швейцарии, Дании и Франции. И в финале над треком были подняты три нейтральных олимпийских флага. Уникальный случай в мировой практике»





В этот день в трансляциях принимали участие и инженеры кировской ПТВС. Кировчане работали буквально на пределе. В течении двух недель находились на своем посту по 12 часов и больше!





ВИКТОР МОРОЗОВ, ВЕТЕРАН ГТРК «ВЯТКА», ИНЖЕНЕР ПО ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ НА ОЛИМПИАДЕ 80 В МОСКВЕ:

«Запомнился кировчанам невиданный по тем временам продуктовый сервис. Впервые попробовали сервелат. На завтрак и ужин - красная икра. Зарплата 500 рублей в месяц - по тем временам была гигантской суммой. Москвичи оценили работу кировских телевизионщиков на отлично. Телекомпания получила благодарственное письмо Гостелерадио СССР. Но, по словам Виктора Морозова, самый главный результат - кировская телестудия получила самое современное оборудование и перешло на вещание в цвете».





С приходом новых технологий необходимость в больших ПТВС отпала. Виктор Морозов с коллегами за полтора месяца собрали новую ПТС, уже с применением цифровых технологий. Этот небольшой фургон полностью автономен. Например, с его помощью велась трансляция встречи патриарха Кирилла на Великорецком крестном ходе. Преимущество этой техники в том, что она полностью автономна. И может работать даже в лесу. Ну а сейчас кореспонденты ГТРК Вятка используют самый современный вид техники для прямых трансляций. Передающее устройство помещается в небольшом рюкзаке.





АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:

«Сложно сказать, чего больше в современном прямом эфире: традиционного телевидения или цифровых-технологий. Интернет, конечно, позволяет передавать в эфир репортажи с места события в прямом эфире в реальном времени. Но прямые включения, конечно, не заменят ПТС с несколькими камерами и возможностью работать с нескольких точек. Поэтому трансляции парадов, спортивных мероприятий и городских праздников и сегодня ведутся с помощью передвижных телевизионных станций».