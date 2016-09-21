Услуги МФЦ можно получить с помощью банковской карты

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Паспорт не нужен. В Кировских МФЦ начинают действовать нововведения. Теперь для того, чтобы получить услуги подтвердить личность гражданина можно с помощью обычной банковской карты.





Одним из первых жителей города, обратившихся за новой услугой в МФЦ, стал Игорь Васильев. Получив талон, глава региона направляется к сотруднику, чтобы получить справку, за которой раньше пришлось бы ехать в налоговую инспекцию.





- Посмотрите, есть у меня задолженность налоговая или нет?

- Предъявите документ удостоверяющий личность.

- Вот!





Вместо паспорта — банковская карта, считанные минуты и в руках губернатора необходимый документ. Вся процедура заняла не больше пяти минут. За это время по банковской карте, сотрудник подключился к финансовому учреждению, получил паспортные данные и номер ИНН, по которым был сделан запрос в налоговою. Сам обратившийся, оказанной услугой оказался доволен.





ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Я думаю, что в последующем и все социальные услуги должны оказываться таким же образом. О чем я говорю? То есть человек не должен собирать никаких документов. Например, родился ребенок, появилось право на льготы, появилось право на получение пособия — это автоматически должно произойти, человек будет получать эту услугу, не собирая никаких документов. Все будет стекаться в офис МФЦ, все будет происходить быстро, удобно и комфортно. Включая, например, оплату проезда на общественном транспорте».





В настоящее время к разработанной системе МФЦ подключен только один из кировских банков, а это значит, что обладателям счетов в других финансовых учреждениях услуга пока недоступна. Однако проблем с подключением других банков к системе нет.





ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Технология разработана таким образом, что интегрироваться с ней может абсолютно любой банк. Она не заточена под данный конкретный банк. На основании соглашения между банком и КОГАО МФЦ эта услуга может оказываться для держателей пластиковых карт абсолютно любого банка, совершенно любых, не каких-то специально выпущенных, а самых обычных банковских карт, которые сегодня есть в кошельке у каждого кировчанина, совершенно любого банка».





Принять банковскую карту вместо паспорта пока могут только в отделении МФЦ на ул. Калинина, однако к концу года, такая услуга должна стать доступной во всех многофункциональных центрах региона. Использование новой электронной системы позволяет экономить только одному сотруднику МФЦ до 40 минут в день, а соответственно и время проведенное в очереди тоже сокращается.