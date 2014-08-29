Полицейские помогли детям собраться в школу

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Летние каникулы заканчиваются, и родители озабочены сборами детей в школу. Особенно сложно приобрести всё необходимое для учебы семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.





В первый класс детей провожают герои мультипликации. Праздник в честь Дня Знаний будущим первоклассникам устроили сотрудники полиции и члены общественного совета при УМВД.





КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Вы идете с первый класс, в первый раз. Хотелось бы пожелать вам, вашим родителям. Не всегда все будет складываться с первого раза, но надо просто набраться терпения, чтобы учить предметы».





Помоги собраться в школу" - эта акция появилась по инициативе Общественного Совета. Особенно остро в помощи нуждаются ребята, проживающие в семьях со сложными жизненными обстоятельствами.





СВЕТЛАНА КОЗЛОВА, НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Сегодня 28 участников этого мероприятия получат школьные принадлежности. Для них будет организована развлеательная программа. Цель этого мероприятия - оказать посильную помощь детям и семьям, которые оказались в такой ситуации и еще раз показать детям, что полицейские их друзья».





Игры, танцы, чаепитие - все ради того, чтобы будущие школьники запомнили этот знаменательный в их жизни день.