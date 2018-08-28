В ДОСААФ прошла патриотическая акция "России верные сыны"

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В акции приняли участие активисты Юнармии и курсанты ДОСААФ. Последние участвовали в конкурсе профмастерства.

Скоро в армию. Максим Иванов активно готовится к службе. До призыва юноше нужно успеть получить категорию "С". Максим будет военным водителем.





- Водить я начал где-то 4 года назад. Тогда и получил права на категорию "В".





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Вот так выглядит автодром, где учат на военных водителей. Согласитесь, отличается от того, что мы видели в автошколах, когда сдавали на категорию "B". Вместо ровного асфальта бетонные плиты. Курсанту приходиться не только бороться со своими эмоциями, но и сильной тряской во время прохождения испытаний».





Максим участвует в конкурсе профмастерства курсантов ДОСААФ. Молодому человеку, как и другим участникам, необходимо выполнить все элементы на автодроме и не получить штрафные баллы.





МАКСИМ ИВАНОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА:

«Остановка у стоп-линии, заезд на параллельную парковку, разворот в два движения, заезд в гараж. Змейка».





За заездом следят сразу два инспектора. Один находится в кабине, другой - снаружи. Выполнять фигуры нужно быстро и точно, иначе будут выставлены штрафные баллы.





ДМИТРИЙ БОРОДИН, ЗАМ НАЧАЛЬНИКА 145-Й ВОЕННО-АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ):

«Задевание фишек, правильность выполнение элементов, а также временной показатель».

Чтобы победить, конкурсантом нужно не только хорошо водить, но и знать теорию, а также матчасть.





АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Без внимания не останется и техническая часть. Их задача будет за определенное время отключить и подключить аккумулятор, который дает питание в транспортном средстве».





Конкурс профмастерства проходит в рамках патриотического праздника "России верные сыны". Он приурочен к 75-летию победы в Курской битве. Активисты Юнармии почтили павших минутой молчания, а затем дали небольшой концерт.





Для участников акции была подготовлена выставка оружия и спецтехники, а также организованы соревнования по стрельбе.