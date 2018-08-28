Клуб «Гвардейцы» провел занятие по выживанию в природе

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Воспитать не только профессионалов, но и настоящих защитников Отечества. Такая задача стоит перед военно-патриотическим клубом "Гвардейцы". В этом году ему исполнился год. Эту дату взрослые и дети отметили полевым выходом.





- Так, ребята сейчас с вами проведем занятие по выживанию в природе. Научим вас ориентироваться на местности.





Определить без компаса стороны света для этих ребят задание простое. Этому их научили родители. Сотрудники отдела специального назначения «Алмаз» УФСИН России по Кировской области. На его базе год назад и был создан клуб "Гвардейцы". В программу обучения входят физическая, огневая, строевая, медицинская и морально-психологическая подготовка. Не растеряться и развести костер в лесу - один из этапов полевого выхода.





АНДРЕЙ СЕНТЕБОВ, КУРСАНТ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ГВАРДЕЙЦЫ":

«Сначала под низ нужно положить много маленьких, сухих веток. Сверху положить более крупные. Нужно положить пирамидой, чтобы костер разгорелся вверх».





В полевом лагере дети пробыли два дня. Каждый был максимально насыщен. Одно занятие сменяло другое. Курс молодого бойца проходили и ребята из поселка Восточный. Там недавно тоже появился юнармейский отряд. Выезд в Бурмакино был их первым боевым крещением.





АННА ИЛЬИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №2 П. ВОСТОЧНЫЙ:

«Дети это мало где получают. Мы мало на это обращаем внимание родителей. И вот когда они все вместе, они это лучше перенимают, чем когда их учим за партой. На практике это здорово и интересно».





Планы у клуба большие. Встречи с ветеранами и тружениками тыла, участие в поисковых экспедиций и военно-спортивных соревнованиях «Зарница». Все нацелено на формирование у детей чувства патриотизма, высоких нравственных качеств и даже укрепление их здоровья. К полевому выход они готовились и волновались. Но опасения были напрасны. Ребята от 6 до 10 лет почувствовали себя настоящими мужчинами.





ЗАХАР РОССОХИН, КУРСАНТ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ГВАРДЕЙЦЫ"

«Мы тут стреляем, сами все можем делать, в лес сходить. Находить себе пропитание».





САША САЛИМОВ, КУРСАНТ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ГВАРДЕЙЦЫ":

«Я мечтал о той площадке, чтобы я поползал по боевым тоннелям. И вот я поползал и я счастлив».





Практика полевых походов будет продолжена. В клубе надеются, что это расширит ряды курсантов, с которыми сотрудники-энтузиасты и ветераны уголовно-исполнительной системы, занимаются, не считаясь с личным временем.