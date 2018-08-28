Москвичи исследовали сосну, которая помнит времена Наполеона

Пашковской сосне около двухсот лет. Сегодня памятник природы исследовали эксперты из Москвы.
Одна из главных достопримечательностей окрестных земель. Пашковская сосна десятки лет служила ориентиром для путников, была местом свиданий и расставаний. Эта картина была написана в 1941-м году. Неизвестный художник за кусок хлеба изобразил деревню Пашки и ту самую сосну. Ее возраст примерно двести лет.
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ:
«Она видоизменялась под действием природных явлений. Ураганов, буранов, в прошлом году был буран, который снес тут целые крыши. Очень пострадал левый бок этой сосны».
Библиотекарь Валентина Степанова следит за сосной уже много лет. Восстанавливает историю, связанную с деревом. Недавно растение получило статус памятника природы и было включено в единый национальный реестр старовозрастных деревьев. Отметим, это не единственное подобное растение в регионе.
ВЛАДИМИР НОВОСЕЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
«Для них будет установлен особый режим охраны. О них будет распространяться информация в разных СМИ. Среди школьников будут проводиться уроки, они сейчас уже проводятся. Экологическое просвещение. Этим самым будет достигаться любовь к природе».
Пашковскую сосну сегодня изучают эксперты из Москвы. Их задача установить в каком состоянии находится дерево, а так же определить точный возраст растения.
АЛЕКСЕЙ АНЦИФЕРОВ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ДРЕВЕСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ:
«Дерево необходимо подлечить, потому что через такие открытые участки древесины проникают грибы, со временем ствол может начать гнить».
Эксперты установили, что диаметр ствола примерно 230 сантиметров. Высота сосны около 14-ти метров. При помощи специального прибора удалось заглянуть внутрь дерева. Гнили не обнаружено.
АЛЕКСЕЙ АНЦИФЕРОВ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ДРЕВЕСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ:
«По состоянию дерева, можно сказать, что оно хорошее, дерево нуждается в санитарной обрезке, т.е. срезать усохшие ветки, обломки скелетных ветвей. Обрать сухие ветки с кроны, которые представляют опасность. Подлечить имеющиеся на стволе одну сухобочину и дупло».
После того, как эксперты обследуют Пашковскую сосну, им предстоит еще изучить Сунцовский вяз и липу в селе Рябово Зуевского района. Эти деревья также признаны памятниками природы.
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