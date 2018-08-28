Москвичи исследовали сосну, которая помнит времена Наполеона

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Пашковской сосне около двухсот лет. Сегодня памятник природы исследовали эксперты из Москвы.





Одна из главных достопримечательностей окрестных земель. Пашковская сосна десятки лет служила ориентиром для путников, была местом свиданий и расставаний. Эта картина была написана в 1941-м году. Неизвестный художник за кусок хлеба изобразил деревню Пашки и ту самую сосну. Ее возраст примерно двести лет.





ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ:

«Она видоизменялась под действием природных явлений. Ураганов, буранов, в прошлом году был буран, который снес тут целые крыши. Очень пострадал левый бок этой сосны».





Библиотекарь Валентина Степанова следит за сосной уже много лет. Восстанавливает историю, связанную с деревом. Недавно растение получило статус памятника природы и было включено в единый национальный реестр старовозрастных деревьев. Отметим, это не единственное подобное растение в регионе.





ВЛАДИМИР НОВОСЕЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:

«Для них будет установлен особый режим охраны. О них будет распространяться информация в разных СМИ. Среди школьников будут проводиться уроки, они сейчас уже проводятся. Экологическое просвещение. Этим самым будет достигаться любовь к природе».





Пашковскую сосну сегодня изучают эксперты из Москвы. Их задача установить в каком состоянии находится дерево, а так же определить точный возраст растения.





АЛЕКСЕЙ АНЦИФЕРОВ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ДРЕВЕСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ:

«Дерево необходимо подлечить, потому что через такие открытые участки древесины проникают грибы, со временем ствол может начать гнить».





Эксперты установили, что диаметр ствола примерно 230 сантиметров. Высота сосны около 14-ти метров. При помощи специального прибора удалось заглянуть внутрь дерева. Гнили не обнаружено.





АЛЕКСЕЙ АНЦИФЕРОВ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ДРЕВЕСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ:

«По состоянию дерева, можно сказать, что оно хорошее, дерево нуждается в санитарной обрезке, т.е. срезать усохшие ветки, обломки скелетных ветвей. Обрать сухие ветки с кроны, которые представляют опасность. Подлечить имеющиеся на стволе одну сухобочину и дупло».





После того, как эксперты обследуют Пашковскую сосну, им предстоит еще изучить Сунцовский вяз и липу в селе Рябово Зуевского района. Эти деревья также признаны памятниками природы.