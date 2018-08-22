ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

29 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.1451
EURO: 79.5594
Погода в городе Кирове:
вечером:  +13...+15°C
ночью:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове приняли ремонт улицы Хлыновской

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 106 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Так, сегодня водители смогли оценить новое дорожное покрытие на улице Хлыновской.

На протяжении десятка лет улица Хлыновская была большой проблемой для водителей. Прежде чем начать ремонт, подрядчику пришлось уложить новое основание для проезжей части. 

В Кирове приняли ремонт улицы ХлыновскойМАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Здесь проведены работы по восстановлению основания из щебня и укладка 2 слоев асфальтобетона. Сделаны все съезды и все стоянки на данном участке, подняты колодцы».

Лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры асфальта соответствуют нормам, работы подрядчик выполнил точно к сроку. Однако, главный показатель качества дороги - это проверка дорожного полотна временем. 

В Кирове приняли ремонт улицы ХлыновскойДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Основные параметры этого объекта: протяженность получилась 450 метров, общая площадь порядка 5000 кв. метров и сметная стоимость 6,1 млн. рублей. На сегодняшний день подрядная организация БЗ "Оричи" выполнила весь комплекс работ, который был предусмотрен».

Комиссия проверила покрытие "от и до". Оценка - твёрдая "четверка". Добавим, что улица Хлыновская стала 51-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги». 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировский "Факел" досрочно стал победителем первенства "Золотого кольца".

20:25 29.08.2018


Кировский "Факел" досрочно стал победителем первенства "Золотого кольца".

Управление культуры г. Кирова возглавил Иван Строй.

14:20 29.08.2018


Управление культуры г. Кирова возглавил Иван Строй.

В Санчурском районе ВАЗ-2105 врезался в дерево: 2 человека погибли.

13:38 29.08.2018


В Санчурском районе ВАЗ-2105 врезался в дерево: 2 человека погибли.

Владимир Путин: возраст выхода на пенсию для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.

13:31 29.08.2018


Владимир Путин: возраст выхода на пенсию для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.

В Кирове прошли практику студенты-медики из Италии.

12:07 29.08.2018


В Кирове прошли практику студенты-медики из Италии.

УФСИН России по Кировской области проведет «прямую линию» по правам осужденных.

11:48 29.08.2018


УФСИН России по Кировской области проведет «прямую линию» по правам осужденных.

По жалобам в соцсетях в Кировской области отремонтировали 77 опасных дорожных участков.

11:23 29.08.2018


По жалобам в соцсетях в Кировской области отремонтировали 77 опасных дорожных участков.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове продолжается укладка тротуаров

18:27 29.08.2018


В Кирове продолжается укладка тротуаров

Библиотека Герцена поделилась письмами Александра Грина

18:22 29.08.2018


Библиотека Герцена поделилась письмами Александра Грина

В Кировской области формируют безбарьерную среду для бизнеса

18:19 29.08.2018


В Кировской области формируют безбарьерную среду для бизнеса

В Александровском саду отметили Дни романтики

15:12 29.08.2018


В Александровском саду отметили Дни романтики

В Кирово-Чепецке технопарк «Кванториум» примет 400 учащихся

15:07 29.08.2018


В Кирово-Чепецке технопарк «Кванториум» примет 400 учащихся

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове приняли ремонт улиц Профсоюзной и Деповской

22.08.2018


В Кирове приняли ремонт улиц Профсоюзной и Деповской

В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

30.05.2018


В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

26.09.2017


Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

В Кирове отремонтировали улицу Горбуновой

05.06.2017


В Кирове отремонтировали улицу Горбуновой

В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

29.05.2018


В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

В Нововятском районе "муниципальный контроль" провел приемку улицы Строительной.

08.09.2017


В Нововятском районе "муниципальный контроль" провел приемку улицы Строительной.

Популярные новости

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

24.08.2018


Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше Лобастовой

18.08.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше Лобастовой

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх