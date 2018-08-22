В Кирове приняли ремонт улицы Хлыновской

В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Так, сегодня водители смогли оценить новое дорожное покрытие на улице Хлыновской.
На протяжении десятка лет улица Хлыновская была большой проблемой для водителей. Прежде чем начать ремонт, подрядчику пришлось уложить новое основание для проезжей части.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Здесь проведены работы по восстановлению основания из щебня и укладка 2 слоев асфальтобетона. Сделаны все съезды и все стоянки на данном участке, подняты колодцы».
Лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры асфальта соответствуют нормам, работы подрядчик выполнил точно к сроку. Однако, главный показатель качества дороги - это проверка дорожного полотна временем.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Основные параметры этого объекта: протяженность получилась 450 метров, общая площадь порядка 5000 кв. метров и сметная стоимость 6,1 млн. рублей. На сегодняшний день подрядная организация БЗ "Оричи" выполнила весь комплекс работ, который был предусмотрен».
Комиссия проверила покрытие "от и до". Оценка - твёрдая "четверка". Добавим, что улица Хлыновская стала 51-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги».
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