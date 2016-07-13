В обновленном алтаре Спасского собора прошла первая служба

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Спасскому собору - 249 лет. В честь дня рождения, впервые за 90 лет, для жителей Вятки прошло праздничное богослужение в главном алтаре храма на втором этаже.





Спасский собор — удивительный храм старой Вятки, возведенный в 18 веке, в эпоху Екатерины II. Он был построен на месте деревянной церкви Хлыновского кремля, известной еще с начала 17 века и связанной с одним из самых чтимых образов Вятской земли — Спаса Нерукотворного. В 1929 г. храм был закрыт и использовался как общежитие. В советское время были уничтожены его колокольня и купол. В 1994 году собор был возвращен верующим, благодаря усилиям которых сегодня он возрождается в былой красоте.





ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:

«Было несколько попыток восстановления Спасского собора, но в основном все работы удалось начать только тогда, когда был создан фонд восстановления собора. Буквально каждый горожанин участвовал и до сих пор участвует в этих работах».





Главный алтарь храма расположен на втором этаже. Впервые за 90 лет в нем прошло праздничное богослужение, посвященное перенесению вятской жемчужины - чудотворной иконы Спас Нерукотворный, в честь которого названы ворота и башня московского Кремля. В восточной стороне храма появилась мозаичная икона Казанской божьей матери. Эту икону-мозаику изготовили в Москве, но мастер Максим Богданов оказался родом из Вятки.





ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:

«У него много работ по всему миру, он активно участвует в восстановлении Дивеевского монастыря. Он нашел время и для нашего собора сделал такую мозаику».





На сегодняшний день восстановительные работы продолжаются. До наступления холодов будет проводиться отделка фасада, в зимний период ремонт продолжится уже внутри собора.