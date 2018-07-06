В Кирове продолжается укладка тротуаров

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Ремонт дорог в Кирове практически завершен, но для того, чтобы город выглядел благоустроенно и ухоженно, необходимо привести в порядок и тротуары. И в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году будут отремонтированы 20 тротуаров во всех районах города.





На центральных улицах города работы по укладке тротуара кипят. Некоторые жители города неоднозначно относятся к выбору брусчатки в качестве покрытия, несмотря на то, что она более эстетично выглядит, более долговечна и удобна в использовании.





ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

«В ходе производства работ возникают определенные нарекания со стороны жителей - где-то там тротуары у нас становятся немножко выше, где-то сходы, где-то в районе пересечения с проезжими частями возникают какие-то проблемы».





ЛАРИСА ПЕРЕТЯГИНА:

«Это гораздо лучше, мне больше нравится так».

ОЛЬГА САМЫЛОВА:

«Конечно, очень удобно, красиво, главное, чтобы была ровная и одинаковая».





Общая площадь тротуаров, которую планируется отремонтировать в этом году, составляет 36 тысяч квадратных метров, сметная стоимость работ - более 51 с половиной миллиона рублей. На большинстве объектов тротуарной сети будет положена брусчатка, только на небольшой части дорожек в Нововятком районе предусмотрено асфальтирование. Преимущество брусчатки в том, что при проведении земляных работ её будет легче и быстрее убрать, а затем вернуть на место. Алгоритм её выкладки достаточно прост.





ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВ:

«Сначала надо подготовить площадку - уложить, разровнять песок, потом брусчатку уложить».





На сегодняшний день во всех районах Кирова проводятся ремонтные работы. На этой неделе тротуар обновят на Казанской, Ленина, Милицейской улицах. На следующей неделе планируется ремонт в Нововятском районе. Добавим, что подрядчик должен отчитаться о завершении работ по ремонту тротуаров до 30 сентября. Гарантия на обновленные пешеходные зоны составляет три года.