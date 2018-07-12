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Новости / Общество

В Советске построили мост через Немду

Вчера, 14:49 | Просмотров: 144 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Каждую весну в Советске приходилось наводить мост через Немду. Проехать по нему могли лишь легковые автомобили. И никогда не было рейсового сообщения с деревнями заречной части. В этом году от временной конструкции решили отказаться. Сначала местные жители наблюдали, как рабочие основательно забивали сваи до момента, пока земля не откажется принимать их. Кстати, забивка свай - еще и серьезное испытание моста на нагрузку. 

И сразу же собирался накат из бревен. Лес на него шел свой, советский, хвойные породы. Пока шли работы местные жители могли попасть в Советск либо на личном транспорте по объездной дороге, а это крюк в 40 километров, либо на лодке.

- Нас много здесь деревень переплавляется на ту стороны: Пирогово, Лесниково, Завертная, Верхопижемье. Сколько жителей здесь! Все ждем, очень ждем моста. 

922 человека живут в заречной части, а еще дачники. Вот по весне здесь и перекидывали однополосную переправу - легковушку выдержит, не более. Поэтому и было принято решение выделить из областного бюджета средства на строительство моста - более 9 миллионов рублей. Новая капитальная конструкция позволит пустить рейсовый автобус. В целом грузоподъемность моста - до 60 тонн. Выдержит и молоковозы, и машины с зерном. Проезжая часть - в две полосы шириной 7 метров, а для пешеходов - тротуары с перилами. 

В Советске построили мост через НемдуСЕРГЕЙ ГАЛКИН, ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
«Соединили два берега. Это удобно. Единственная проблема это сборка, разборка моста. Сообщение установлено. Гораздо ближе по времени. Плюс, экономия горючего».

Через мост будет ходить рейсовый автобус и школьный. Он возит в Советск 20 ребят из трех деревень. Ранее на поездку у детей туда обратно уходило почти 2 часа. С 1 сентября это время сократится максимум до 15 минут. Школьный автобус сделал пробный рейс. Пока без юных пассажиров.

В Советске построили мост через НемдуОЛЕГ КОРКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ:
«Мост вот-вот сделали. Мы его не пробовали еще. Но я думаю, это будет очень хорошо, практично для школы и для района».

Вопросы по обслуживанию нового моста уже решены. На это выделят бюджетные средства. Объект передадут министерству транспорта региона, а непосредственно следить за ним будет местное дорожное отделение.


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