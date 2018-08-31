В Советском районе выбрали лучшего лесничего

Поделиться новостью:

В Советском районе прошел конкурс профессионального мастерства лесничих. Работники лесного хозяйства со всего региона встретились на одной площадке, чтобы выяснить, кто лучший.





Это последний конкурсный этап. Позади более чем часовое пребывание на дистанции, проложенной в лесном массиве.





Смысл задания в том, чтобы как можно быстрее потушить костер - условный очаг возгорания. Здесь очень важно действовать не только быстро, но и правильно - именно с таких не вовремя потушенных костров очень часто и начинаются лесные пожары. Работать руками на конкурсе нужно далеко не везде. Например, глазомерная таксация деревьев, определение пород по гербарию и тестирование на знание законодательства требуют глубоких знаний профессии.





АНДРЕЙ АБРАМОВСКИЙ, ЛЕСНИЧИЙ ПИНЮГСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА:

«Мы готовимся к ним не специально. У нас повседневные обязанности связаны с конкурсами».





Выявление незаконных рубок, приемка мест от арендаторов. Это далеко не полный перечень профессиональных обязанностей лесничих. Судьям их показывали 33 участника. Сам же конкурс проводится с 2010 года. Конкурсная программа меняется. Пройти ее с наименьшим количеством штрафных баллов помогает стаж работы и соревновательные навыки.





СТАНИСЛАВ КНЯЗЕВ, ДИРЕКТОР КОГКУ "КИРОВЛЕСЦЕНТР":

«В 2012 году мы приглашали к себе коллег из Татарстана, Пермского края. Проводили конкурс. В результате мы заняли 1 место. Три года назад ездили в Архангельскую область. Там стали четвертыми среди 39 команд».





Кроме результатов, конкурс преследует и другие цели. В том числе и популяризацию профессии лесничего. Всего их в нашей области насчитывается около трехсот.