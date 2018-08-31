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Подведены итоги участия кировчан на форуме «iВолга»

Сегодня, 11:52 | Просмотров: 47 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Губернатор подвёл итоги участия кировской делегации в молодёжном форуме «iВолга», который прошел в Самарской области. 

Образовательные программы, тренинги и мастер-классы с ведущими экспертами, «круглые столы», встречи с известными людьми. За 10 дней наши ребята доказали - они действительно лучшие. Софья Пикулева приехала на форум уже во второй раз. И победила. С проектом, который помогает в первую очередь узнать самих себя.

Подведены итоги участия кировчан на форуме «iВолга»СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕНЫ «КУЛЬТУРНЫЙ БУМ!» МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА "IВОЛГА-2018":
Направлен на исследование отношения к своему телу, к своей красоте и исследует феномен телесности. В основе проекта - перформативные практики. В рамках проекта приедут ведущие специалисты. Это будет двухнедельный перформанс-интенсив, где участники узнают, что такое перформанс и будут заниматься различными перформативными практиками».

Проект "Дорогам жизнь" представляла и Анастасия Шабардина. Уникальная разработка - химическое вещество, которое улучшает свойства верхнего слоя асфальта. Молодёжный форум для девушки стал чем-то большим, чем просто крутая площадка.

Подведены итоги участия кировчан на форуме «iВолга»АНАСТАСИЯ ШАБАРДИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕНЫ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА "IВОЛГА-2018":
«Это шанс. Для меня это был шанс реализовать себя, потому что я уже 3 года ходила по различным защитам, пыталась выиграть различные гранты, а тут так раз и получалось и это очень радостно, что, наконец, заметили такую разработку». 

Обсуждение проектов с первыми лицами города в интерактивной форме. В 2018 году Кировская область увезла с Фестивальной поляны грантовую поддержку проектов на общую сумму 1 миллион 150 тысяч рублей. Дальше - больше, уверен губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Подведены итоги участия кировчан на форуме «iВолга»ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если у нас сейчас получается - это абсолютно здорово. Давайте мы эти темпы не будем терять, давайте будем чаще встречаться, находить формы общения, смотреть за тем, как проекты, которые победили, будут развиваться, какую отдачу дадут и какую форму приобретут в конечном итоге».

Добавим, что всего в 2018 году на участие в конкурсе было подано более 12 тысяч заявок. Кировскую область на форуме представили 72 человека. 


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