ГИБДД и кинологи учили дошколят правилам безопасности на дороге

Служебные собаки знают, где надо переходить улицу, и готовы научить этому малышей. Сегодня кинологи встретились с воспитанниками детского сада, чтобы напомнить им о безопасности на дороге.
Научить детей Правилам Дорожного Движения - просто. Игры, которые так нравятся дошколятам, незаметно для малышей учат их главному - правильно реагировать на все, что происходит на дороге.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«В течение учебного года и преддверии учебного года сотрудники ГИБДД будут обращать внимание и детей, и родителей, и педагогов на то, чтобы дети помнили, и знали, и умели переходить проезжую часть с соблюдением всех правил. Главная наша задача - обеспечить безопасностью на дороге».
В руках - верный двухколёсный конь, что еще нужно для счастья. Дошколята только узнают правила дорожного движения. В это время другая группа знакомится с работой кинологической службы.
КОНСТАНТИН ЛЕБЕДУШКО, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КИРОВСКОГО ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ
«Я расскажу основные правила поведения на железной дороге, а также на объектах ЖД транспорта, познакомлю их с конологической службой и мы расскажем как действуют наши кинологические собаки».
Что точно не оставит никого равнодушным - так это возможность как никогда близко познакомиться с патрульной машиной ДПС. Цель мероприятий проста - в игровой форме все запоминается быстрее и интереснее.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУЯ:
«Цель данных мероприятий - это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Практически ежедневно происходят ДТП с участием несовершеннолетних. В текущем году на дорогах Кирова произошло 67 ДТП с участием детей до 16 лет».
Самое интересное - напоследок. Ребят ждали показательные выступления служебной собаки. Чудеса послушания героини - Аси и полные восторга глаза маленьких зрителей. Кажется, такое уж точно запоминается на всю жизнь.
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