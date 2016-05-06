ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

31 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.0447
EURO: 79.4966
Погода в городе Кирове:
ночью:  +10...+12°C
утром:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

МЧС проверило заказники Кировской области

Сегодня, 15:07 | Просмотров: 98 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Оперативная группа Главного управления МЧС России совершила трёхдневный экспедиционный рейд по особо охраняемым природным территориям Кировской области. Маршрут проходил по Советскому, Лебяжскому и Уржумскому районам. 

На землях Советского и Уржумского районов находятся государственные заказники «Пижемский» и «Бушковский лес». Они удалены от крупных населённых пунктов и являются объектами повышенного внимания туристов. Кроме того, в настоящее время в лесах области сохраняется высокая пожарная опасность. В случае возникновения лесного пожара необходимо понимать, как доставить к месту тушения специальную технику, по каким лесным дорогам и тропам можно эвакуировать оказавшихся в опасной зоне людей. Именно уточнение этих вопросов и было одной из целей экспедиции.

МЧС проверило заказники Кировской области МИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На территории Кировской области мы понимаем наши действия, понимаем задачу, какими средствами это все делать. И самое главное, мы научили тех руководителей групп по спасению этой методике. В том числе и руководителей аэромобильной группировки Кировской области».

Активный отдых на природе сам по себе подразумевает определённые риски. К сожалению, трагедии происходят в нашей стране чуть ли не ежегодно. Туристы разных возрастов и уровня подготовки всё чаще забывают о мерах безопасности. Поэтому участники комплексного рейда решали ещё одну задачу - изучение рисков чрезвычайных ситуаций на популярных туристических маршрутах . 

МЧС проверило заказники Кировской области ЛИДИЯ СЕНТЯБОВА, УЧИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1 Г. СОВЕТСКА:
«Склоны гор покрыты травой, трава очень скользкая бывает, и можно упасть. Кроме того порода из которой сложены наши скалы это карст. Порода очень рыхлая и нужно быть осторожными с этой точки зрения».

Сотрудники МЧС рекомендуют информировать о предстоящем походе оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС и предоставить свои контактные данные, сведения о составе группы, информацию о маршруте, его сроках и контрольных точках для экстренной связи. 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

До новой школы в Урванцево продлили маршруты автобусов № 11 и № 14.

16:07 31.08.2018


До новой школы в Урванцево продлили маршруты автобусов № 11 и № 14.

Бойцы кировского СОБРа помогли задержать группу вооруженных грабителей.

15:11 31.08.2018


Бойцы кировского СОБРа помогли задержать группу вооруженных грабителей.

В Котельниче выявили нигде не зарегистрированную микрофинансовую организацию.

14:55 31.08.2018


В Котельниче выявили нигде не зарегистрированную микрофинансовую организацию.

На улице Воровского иномарка сбила пенсионерку.

12:04 31.08.2018


На улице Воровского иномарка сбила пенсионерку.

В Малмыжском районе "ВАЗ-2107" врезался в иномарку.

12:00 31.08.2018


В Малмыжском районе "ВАЗ-2107" врезался в иномарку.

В Кирове расследуется афера на 31 млн долларов.

10:48 31.08.2018


В Кирове расследуется афера на 31 млн долларов.

Полиция ищет подозреваемую в серии краж из квартир случайных знакомых.

10:17 31.08.2018


Полиция ищет подозреваемую в серии краж из квартир случайных знакомых.

Все новости

Вести. Кировская область

МЧС проверило заказники Кировской области

15:07 31.08.2018


МЧС проверило заказники Кировской области

ГИБДД и кинологи учили дошколят правилам безопасности на дороге

12:12 31.08.2018


ГИБДД и кинологи учили дошколят правилам безопасности на дороге

Подведены итоги участия кировчан на форуме «iВолга»

11:52 31.08.2018


Подведены итоги участия кировчан на форуме «iВолга»

В Советском районе выбрали лучшего лесничего

11:43 31.08.2018


В Советском районе выбрали лучшего лесничего

В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

11:38 31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области ожидается высокая пожарная опасность

06.05.2016


В Кировской области ожидается высокая пожарная опасность

Киров ждет пик холодов

19.12.2016


Киров ждет пик холодов

В лесах региона ожидается высокая пожарная опасность

01.07.2016


В лесах региона ожидается высокая пожарная опасность

В Кировской области введён режим особой охраны заказников

22.06.2016


В Кировской области введён режим особой охраны заказников

Большинство пожаров в кировских лесах - по вине граждан

17.08.2016


Большинство пожаров в кировских лесах - по вине граждан

В Кировской области - высокая пожарная опасность

21.08.2017


В Кировской области - высокая пожарная опасность

Популярные новости

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

24.08.2018


Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше Лобастовой

18.08.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше Лобастовой

Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»

22.08.2018


Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»

59-летнего кировчанина подозревают в серии поджогов жилых домов.

28.08.2018


59-летнего кировчанина подозревают в серии поджогов жилых домов.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх