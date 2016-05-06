МЧС проверило заказники Кировской области

Оперативная группа Главного управления МЧС России совершила трёхдневный экспедиционный рейд по особо охраняемым природным территориям Кировской области. Маршрут проходил по Советскому, Лебяжскому и Уржумскому районам.
На землях Советского и Уржумского районов находятся государственные заказники «Пижемский» и «Бушковский лес». Они удалены от крупных населённых пунктов и являются объектами повышенного внимания туристов. Кроме того, в настоящее время в лесах области сохраняется высокая пожарная опасность. В случае возникновения лесного пожара необходимо понимать, как доставить к месту тушения специальную технику, по каким лесным дорогам и тропам можно эвакуировать оказавшихся в опасной зоне людей. Именно уточнение этих вопросов и было одной из целей экспедиции.
МИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На территории Кировской области мы понимаем наши действия, понимаем задачу, какими средствами это все делать. И самое главное, мы научили тех руководителей групп по спасению этой методике. В том числе и руководителей аэромобильной группировки Кировской области».
Активный отдых на природе сам по себе подразумевает определённые риски. К сожалению, трагедии происходят в нашей стране чуть ли не ежегодно. Туристы разных возрастов и уровня подготовки всё чаще забывают о мерах безопасности. Поэтому участники комплексного рейда решали ещё одну задачу - изучение рисков чрезвычайных ситуаций на популярных туристических маршрутах .
ЛИДИЯ СЕНТЯБОВА, УЧИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1 Г. СОВЕТСКА:
«Склоны гор покрыты травой, трава очень скользкая бывает, и можно упасть. Кроме того порода из которой сложены наши скалы это карст. Порода очень рыхлая и нужно быть осторожными с этой точки зрения».
Сотрудники МЧС рекомендуют информировать о предстоящем походе оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС и предоставить свои контактные данные, сведения о составе группы, информацию о маршруте, его сроках и контрольных точках для экстренной связи.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"