МЧС проверило заказники Кировской области

Поделиться новостью:

Оперативная группа Главного управления МЧС России совершила трёхдневный экспедиционный рейд по особо охраняемым природным территориям Кировской области. Маршрут проходил по Советскому, Лебяжскому и Уржумскому районам.





На землях Советского и Уржумского районов находятся государственные заказники «Пижемский» и «Бушковский лес». Они удалены от крупных населённых пунктов и являются объектами повышенного внимания туристов. Кроме того, в настоящее время в лесах области сохраняется высокая пожарная опасность. В случае возникновения лесного пожара необходимо понимать, как доставить к месту тушения специальную технику, по каким лесным дорогам и тропам можно эвакуировать оказавшихся в опасной зоне людей. Именно уточнение этих вопросов и было одной из целей экспедиции.





МИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«На территории Кировской области мы понимаем наши действия, понимаем задачу, какими средствами это все делать. И самое главное, мы научили тех руководителей групп по спасению этой методике. В том числе и руководителей аэромобильной группировки Кировской области».





Активный отдых на природе сам по себе подразумевает определённые риски. К сожалению, трагедии происходят в нашей стране чуть ли не ежегодно. Туристы разных возрастов и уровня подготовки всё чаще забывают о мерах безопасности. Поэтому участники комплексного рейда решали ещё одну задачу - изучение рисков чрезвычайных ситуаций на популярных туристических маршрутах .





ЛИДИЯ СЕНТЯБОВА, УЧИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1 Г. СОВЕТСКА:

«Склоны гор покрыты травой, трава очень скользкая бывает, и можно упасть. Кроме того порода из которой сложены наши скалы это карст. Порода очень рыхлая и нужно быть осторожными с этой точки зрения».





Сотрудники МЧС рекомендуют информировать о предстоящем походе оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС и предоставить свои контактные данные, сведения о составе группы, информацию о маршруте, его сроках и контрольных точках для экстренной связи.