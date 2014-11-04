В Кирове прошел сильный дождь.

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1 сентября около полудня на Киров обрушился ливень, который сопровождался грозой.

Дождь продолжался около часа, и этого времени хватило, чтобы бурлящие потоки воды затопили низинные части города.

Ливневая канализация не справилась с обильными осадками в традиционных местах подтопления: это прежде всего перекресток улиц Ленина и Азина, улица Карла Маркса напротив Ботанического сада.

Также движение было затруднено на улицах Московской, Хледобзаводской, Щорса.

Но проливной дождь не нарушил большой программы Дня знаний.

Во всех школах прошли праздничные линейки. А на Театральной площади студенты кировских вузов зажгли Огонь знаний.

фото vk.com/zlo43 instagram.com vk.com/kirovdps