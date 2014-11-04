В Кирове прошел сильный дождь.
1 сентября около полудня на Киров обрушился ливень, который сопровождался грозой.
Дождь продолжался около часа, и этого времени хватило, чтобы бурлящие потоки воды затопили низинные части города.
Ливневая канализация не справилась с обильными осадками в традиционных местах подтопления: это прежде всего перекресток улиц Ленина и Азина, улица Карла Маркса напротив Ботанического сада.
Также движение было затруднено на улицах Московской, Хледобзаводской, Щорса.
Но проливной дождь не нарушил большой программы Дня знаний.
Во всех школах прошли праздничные линейки. А на Театральной площади студенты кировских вузов зажгли Огонь знаний.
фото vk.com/zlo43 instagram.com vk.com/kirovdps
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