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Новости / Общество

В Кирове прошел сильный дождь.

Сегодня, 17:03 | Просмотров: 319 | Версия для печати
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1 сентября около полудня на Киров обрушился ливень, который сопровождался грозой.
 
Дождь продолжался около часа, и этого времени хватило, чтобы бурлящие потоки воды затопили низинные части города.
 
Ливневая канализация не справилась с обильными осадками в традиционных местах подтопления: это прежде всего перекресток улиц Ленина и Азина, улица Карла Маркса напротив Ботанического сада.
 
Также движение было затруднено на улицах Московской, Хледобзаводской, Щорса.
 
Но проливной дождь не нарушил большой программы Дня знаний.
 
Во всех школах прошли праздничные линейки. А на Театральной площади студенты кировских вузов зажгли Огонь знаний.   
 
фото vk.com/zlo43 instagram.com vk.com/kirovdps
 
 
В Кирове прошел сильный дождь. В Кирове прошел сильный дождь. В Кирове прошел сильный дождь.


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