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В Кирове после ремонта приняли пять улиц

Вчера, 10:48 | Просмотров: 125 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове приняли после ремонта еще пять улиц. Всего работы завершены на шестидесяти трёх дорожных участках.

Улица Пролетарская от Казанской до Октябрьского проспекта сплошным покрытием не ремонтировалась больше пяти лет. На этом участке подрядчик выполнил весь комплекс работ. Кроме того, 31 августа были приняты улицы Мира, Монтажников и Металлистов, которые также были отремонтированы в срок по всем техническим характеристикам, которые были предусмотрены в муниципальных контрактах.

В Кирове после ремонта приняли пять улицДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА: 
«Сегодня сдается самый протяженный участок ремонта - автомобильная дорога от инфекционной больницы до Нововятского района, она ремонтировалась на протяжении 5,6 км, это один из транзитных участков, соединяющий Нововятский район с основной частью города, и является транзитом для транспортных средств, которые двигаются через город Киров».

По всем пяти объектам были взяты пробы для лабораторных испытаний, и по заключениям - все материалы соответствуют ГОСТам. Общая протяженность принятых дорог - более девяти километров, стоимость работ - 129 миллионов рублей.

Напомним, 31 августа – это последний срок завершения работ по основным муниципальным контрактам, согласно которым в Кирове должно быть отремонтировано 82 улицы.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Остаются в работе у "Вятавтодор" четыре объекта, все практически в завершающей стадии, выполнено 95-96%, где-то поднятие колодцев, где-то съезды, где-то парковки, и по ГДМС осталось 10 объектов по первым муниципальным контрактам, также они в высокой степени готовности».

Планируется, что оставшиеся объекты из основного перечня ремонта будут приняты на следующей неделе. И до 21 сентября подрядчики должны завершить работы на дополнительных шести улицах, которые ремонтируются на сэкономленные в результате дорожных аукционов средства.


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