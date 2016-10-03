60-лет вещания: оператор ГТРК в «горячей точке»

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В год шестидесятилетия кировского телевидения мы продолжаем рассказывать о тех, кто своим трудом и талантом создавал произведения, вошедшие в золотой фонд отечественной кинодокументалистики. Так, телеоператор Владислав Услов уже на заслуженном отдыхе, но кадры, снятые им, нередко можно увидеть в нашем эфире.





Чечня, 1995 год. Съемочная группа ГТРК «Вятка» вместе со взводом разведки выдвигается на заставу, где несут службу ребята, призванные из кировской области. На броне журналист Андрей Купарев и оператор Владислав Услов. Колонна двигается, как говорили тогда, «по зеленке»: в любой момент могут раздаться выстрелы или взорваться фугас. В руках оператора его единственное оружие - камера. Мы не можем увидеть здесь самого Владислава Николаевича, операторы редко попадают в кадр, но за кадром слышен его спокойный уверенный голос!





- Я уже не первый раз еду. На 31 (заставу) тут ездили.





Одной из главных задач творческой группы было снять приветы от молодых солдат своим родным, рассказать о службе земляков на Кавказе. Снимали все, палатки, полевую кухню, досуг солдат и боевую службу. В первый день по прибытии, ночью на заставу было совершено нападение. Владислав Услов с камерой бросился на передний край обороны: вот кадры ночного боя, снятые отважным оператором ГТРК Вятка.





Пули свистели над головой и гранаты из «подствольников» разрывались совсем близко. В то время у репортеров не было ни касок, ни бронежилетов. Только микрофон и камера. Это была первая, но не последняя командировка Владислава Николаевича Услова в «горячую точку». Потом будут еще Дагестан и Осетия. Вторая Чеченская. По итогам командировок в «горячие точки» совместно с Андреем Купаревым были созданы фильмы: «Кавказ - далекая страна», «Чечня -новая реальность», фильм «Пока надеюсь».





АНДРЕЙ КУПАРЕВ, В 1995 ГОДУ ЖУРНАЛИСТ ГТРК "ВЯТКА":

«Владислава Николаевича в войсках очень уважали. Он был человеком и смелым и, между прочим, очень объективным!»





В далеком 1966 году, когда Владислав Услов, сразу после армии, пришел устраиваться на работу в студию телевидения на должность постановщика декораций, он и не предполагал, что впереди такой большой творческий путь. Всю сложность профессии студийного телеоператора Владислав Николаевич ощутил уже с первых дней работы.





ВЛАДИСЛАВ УСЛОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕЛЕОПЕРАТОР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:

«Здесь было освещение - это 2000 люксов. На лице идет пот. Операторы работали на втором часе по пояс голые. В противном случае было невозможно. То есть полотенце за поясом. Постановщики тоже в «мыле». Прямой эфир. Пока в одном углу устанавливалась декорация – в другом уже транслировали в эфир. Три сцены в трех углах и так в таком хороводе».





Первые шаги в профессии были непростыми. Но талантливого молодого сотрудника заметили. Путь в профессию для Владислава Услова пролегал через должности осветителя и ассистента телеоператора. Начав с самых азов телевидения, Владислав Николаевич смог реализовать свою мечту и взять в руки камеру. Новая профессия дала возможность работать над интересными проектами, познакомиться с профессионалами своего дела.





ВЛАДИСЛАВ УСЛОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕЛЕОПЕРАТОР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:

«Первый оператор - это Володя Путилин, абсолютно талантливый человек и талантливый оператор. Он знал в лицо абсолютно все руководство области и города. Парфенов Слава тоже работал в этой студии. Одна из ламп взорвалась и Славке за шиворот. Он запрыгал – раскаленное стекло! Горячо. Но как он прыгал – он прыгал на носочках! Был еще оператор, которого я называю своим учителем и больше всего я с ним работал, это Сережа Копасов. Сережа Копасов – невероятно! Он брал все спектакли, а день был ненормированный с 9 до 21 часа. Весь день это идет и пашется!»





Владислав Николаевич очень быстро освоил профессию, не раз повышал свою квалификацию на учебе в Москве и вскоре стал ведущим оператором популярных передач кировского телевидения. Это были циклы программ «По зову Родины», «Вятский край», «Три-четыре», «Кстати», «Постфактум».





ВЛАДИСЛАВ УСЛОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕЛЕОПЕРАТОР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:

«В этой студии, можете себе представить 100 метров, - она, плюс техника безопасности, приборы не должны быть близко к материи и к декорациям. Площадка оставалась маленькой, а пел северный хор. Здесь был так называемый зверинец. Устанавливали клетку, от и до. Камеры вплотную к стенам. И там львы и прочие дрессировщики – хоть бы что!»





Работа на телевидении стала для Владислава Услова судьбой и в личном плане. Здесь он познакомился со своей будущей супругой Еленой Александровной - она была диктором телевидения. Сейчас невозможно представить историю кировского ТВ без этой семейной пары. Елена Услова стала ведущим диктором студии. Кировские зрители знают Елену Александровну по передачам «Экран дня», «Вятские зори», «Песня в подарок», как диктор рассказывала о программе передач, о погоде. Всегда ее отличал безупречный вкус, грамотная речь и особое обаяние. В эфире улыбаться зрителям приходилось даже тогда, когда супруг находился в опасной командировке на Северный Кавказ.





ЕЛЕНА УСЛОВА, ДИКТОР КИРОВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ВЕДУЩАЯ ПЕРЕДАЧ, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РСФСР:

«Я, конечно, очень волновалась, сначала даже не думала, как это страшно присутствовать там, во время боевых действий. Ждала, конечно! Засыпала с мыслью: «Как они там?» И просыпалась с этой мыслью. Может это подвигом назвать нельзя, но все-таки журналисты на войне, освещать события на войне, быть рядом с солдатами это своего рода тоже подвиг. И хорошо, что они это сделали, и это осталось в памяти людей».





На телевидении нет жанра, в котором не работал бы оператор Владислав Услов. Это и студийные съемки. И репортажи для новостей. Игровые и постановочные эпизоды для телепрограмм. Музыкальные клипы для молодежных передач. Интервью и спорт. Но самое главное – это, конечно, документальное кино. Фильмы, снятые Владиславом Николаевичем, получили множество наград и призов всероссийских и международных фестивалях. Режиссеры видели в нем не человека, фиксирующего на пленку происходящее, а настоящего художника.





АЛЕКСЕЙ ПОГРЕБНОЙ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

«Иногда думаешь: «Ну, что он прицепился к какой-то о веточке». Ободранная веточка - трепещется листок. И…вдруг! Потом, когда смотришь материал, перед тобой возникает образ осени! Может быть, драматической осени!»





За фильм «Извините, что живу», снятый с режиссером Алексеем Погребным, оператор Владислав Услов был удостоен государственной премии Российской федерации в области литературы и искусства. Обилие наград и должность старшего оператора ГТРК «Вятка» не стали водоразделом между опытным оператором и молодыми журналистами. Сейчас Владислав Николаевич уже на пенсии, но о работе с ним как о ярком эпизоде профессиональной биографии вспоминают многие журналисты и ведущие ГТРК «Вятка».





ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, ЖУРНАЛИСТ, ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММ ГТРК «ВЯТКА»:

«Это действительно очень веселый, добрый, легкий человек. И он нас всегда поддерживал, молодых журналистов. Это был первый оператор, которого я увидела, когда пришла на ГТРК «Вятка». Он был первым, кто писал меня в студии и всегда мне помогал!»





ОЛЬГА ЧАНЦЕВА, ПРОДЮСЕР СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИИ ГТРК «ВЯТКА»:

«Я всегда знала, что, если еду на съемку с Владиславом Николаевичем, то из любой ситуации обязательно найдется выход! Что он всегда поможет, подскажет!»





«Когда он работал в студии, особенно женщины, ведущие, все приходили и спрашивали: «Кто сегодня дежурит?» Когда узнавали, что Слава, значит, покажут хорошо! И все будет безупречно!»





ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, ЖУРНАЛИСТ, ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММ ГТРК «ВЯТКА»:

«Удивительно! Вроде бы оператор, но этот человек очень хорошо разбирался в различных тонкостях дикторского искусства. Всегда мог подсказать в какой одежде лучше выходить в эфир, какой макияж нанести».





ВАЛЕНТИНА ПАЛКИНА, ЖУРНАЛИСТ ГТРК «ВЯТКА»:

«В 90-е годы, когда пришло много молодых журналистов, все его стали звать «Дядя Слава». И всегда все постоянно с ним общались, слушали какие-то его байки, телевизионные и по жизни».





Журналисты отмечают особую черту характера Владислава Услова: всегда к трудностям, возникающим в работе и жизни, относиться с известной долей юмора. И тогда проблема уже не кажется такой непреодолимой. Целеустремленность, жизнерадостность и свобода творчества - эти уроки, данные Владиславом Николаевичем на собственном примере, и сегодня помогают многим операторам и журналистам в непростой репортерской работе.