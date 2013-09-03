В Кирове отметили годовщину окончания Второй мировой войны

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73 года прошло с момента подписания Японией акта о капитуляции, которая ознаменовала конец Второй мировой войны. Торжественные мероприятия прошли в областном центре.





День гордости и скорби - ветераны, школьники, студенты и все неравнодушные кировчане. Они собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с фронтов страшной войны за мир против фашизма.





МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:

«Давайте не забывать, что мирное небо дается высочайшей ценой - ценой человеческой жизни. Давайте помнить тех людей, которые отстояли независимость не только нашего государства, но и народов так и Европы, Дальнего Востока».





Вторая мировая война - неизлечимый отпечаток на судьбах миллионов людей. В этот день в 1945 году Япония, остававшаяся последним противником стран антифашистской коалиции после окончания войны в Европе, подписала Акт капитуляции. В России эта памятная дата отмечается ежегодно, начиная с 2010 года.





ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Мы должны помнить о том, что кто-то пытается это все переписать, а наша память должна говорить о том, что историю переписать нельзя. Мы её будем помнить, передать своим детям, внукам».





Вторая мировая война затронула практически все семьи кировчан. Память о тех трагических событиях до сих пор жива в сердце каждого из нас. И нынешнее поколение чтит павших героев и помнит эту памятную дату.





ТАМАРА БУРОВА:

«Я пришла с памятью о тех, кто погиб. Важно помнить, чтобы не забыть историю своей страны и вообще мира».





Каждый год кировчан объединяет праздник окончания войны. Это не только возложение цветов, митинги, но и уроки мужества для подрастающего поколения.