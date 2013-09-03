В Кирове отметили годовщину окончания Второй мировой войны

73 года прошло с момента подписания Японией акта о капитуляции, которая ознаменовала конец Второй мировой войны. Торжественные мероприятия прошли в областном центре.
День гордости и скорби - ветераны, школьники, студенты и все неравнодушные кировчане. Они собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с фронтов страшной войны за мир против фашизма.
МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Давайте не забывать, что мирное небо дается высочайшей ценой - ценой человеческой жизни. Давайте помнить тех людей, которые отстояли независимость не только нашего государства, но и народов так и Европы, Дальнего Востока».
Вторая мировая война - неизлечимый отпечаток на судьбах миллионов людей. В этот день в 1945 году Япония, остававшаяся последним противником стран антифашистской коалиции после окончания войны в Европе, подписала Акт капитуляции. В России эта памятная дата отмечается ежегодно, начиная с 2010 года.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы должны помнить о том, что кто-то пытается это все переписать, а наша память должна говорить о том, что историю переписать нельзя. Мы её будем помнить, передать своим детям, внукам».
Вторая мировая война затронула практически все семьи кировчан. Память о тех трагических событиях до сих пор жива в сердце каждого из нас. И нынешнее поколение чтит павших героев и помнит эту памятную дату.
ТАМАРА БУРОВА:
«Я пришла с памятью о тех, кто погиб. Важно помнить, чтобы не забыть историю своей страны и вообще мира».
Каждый год кировчан объединяет праздник окончания войны. Это не только возложение цветов, митинги, но и уроки мужества для подрастающего поколения.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"