ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

04 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.7443
EURO: 78.6376
Погода в городе Кирове:
днём:  +18...+20°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове отметили годовщину окончания Второй мировой войны

Вчера, 15:09 | Просмотров: 145 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
73 года прошло с момента подписания Японией акта о капитуляции, которая ознаменовала конец Второй мировой войны. Торжественные мероприятия прошли в областном центре. 

День гордости и скорби - ветераны, школьники, студенты и все неравнодушные кировчане. Они собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с фронтов страшной войны за мир против фашизма. 

В Кирове отметили годовщину окончания Второй мировой войныМАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Давайте не забывать, что мирное небо дается высочайшей ценой - ценой человеческой жизни. Давайте помнить тех людей, которые отстояли независимость не только нашего государства, но и народов так и Европы, Дальнего Востока».

Вторая мировая война - неизлечимый отпечаток на судьбах миллионов людей. В этот день в 1945 году Япония, остававшаяся последним противником стран антифашистской коалиции после окончания войны в Европе, подписала Акт капитуляции. В России эта памятная дата отмечается ежегодно, начиная с 2010 года.

В Кирове отметили годовщину окончания Второй мировой войныВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы должны помнить о том, что кто-то пытается это все переписать, а наша память должна говорить о том, что историю переписать нельзя. Мы её будем помнить, передать своим детям, внукам». 

Вторая мировая война затронула практически все семьи кировчан. Память о тех трагических событиях до сих пор жива в сердце каждого из нас. И нынешнее поколение чтит павших героев и помнит эту памятную дату. 

В Кирове отметили годовщину окончания Второй мировой войныТАМАРА БУРОВА:
«Я пришла с памятью о тех, кто погиб. Важно помнить, чтобы не забыть историю своей страны и вообще мира».

Каждый год кировчан объединяет праздник окончания войны. Это не только возложение цветов, митинги, но и уроки мужества для подрастающего поколения.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировские полицейские спасли двух грибников.

12:04 03.09.2018


Кировские полицейские спасли двух грибников.

Власти Санкт-Петербурга будут субсидировать авиарейсы в Киров и другие города России.

11:50 03.09.2018


Власти Санкт-Петербурга будут субсидировать авиарейсы в Киров и другие города России.

В четырех районах Кировской области ввели режим ЧС.

11:43 03.09.2018


В четырех районах Кировской области ввели режим ЧС.

В Кирово-Чепецке из окна выпал 3-летний ребенок.

11:36 03.09.2018


В Кирово-Чепецке из окна выпал 3-летний ребенок.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

17:17 01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

В Кирове прошел сильный дождь.

17:03 01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

До новой школы в Урванцево продлили маршруты автобусов № 11 и № 14.

16:07 31.08.2018


До новой школы в Урванцево продлили маршруты автобусов № 11 и № 14.

Все новости

Вести. Кировская область

Владимир Климов провел рабочую поездку в Уржум

17:43 03.09.2018


Владимир Климов провел рабочую поездку в Уржум

В Великорецком вместе с сухостоем рубят вековые деревья

15:41 03.09.2018


В Великорецком вместе с сухостоем рубят вековые деревья

В Кирове отметили годовщину окончания Второй мировой войны

15:09 03.09.2018


В Кирове отметили годовщину окончания Второй мировой войны

В Кирово-Чепецке гимназия сэкономит на энергоресурсах

15:06 03.09.2018


В Кирово-Чепецке гимназия сэкономит на энергоресурсах

60-лет вещания: оператор ГТРК в «горячей точке»

13:27 03.09.2018


60-лет вещания: оператор ГТРК в «горячей точке»

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Возложение цветов

03.09.2013


Возложение цветов

Мероприятия, посвященные окончанию 2-й Мировой войны

02.09.2015


Мероприятия, посвященные окончанию 2-й Мировой войны

Возложение цветов на Набережной Грина у Вечного огня павшим воинам

05.09.2016


Возложение цветов на Набережной Грина у Вечного огня павшим воинам

Накануне в России отмечали День памяти и скорби

23.06.2015


Накануне в России отмечали День памяти и скорби

Кировчане отметили День памяти и скорби

22.06.2017


Кировчане отметили День памяти и скорби

Возложение цветов

03.09.2012


Возложение цветов

Популярные новости

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

24.08.2018


Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх