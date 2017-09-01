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Владимир Климов провел рабочую поездку в Уржум

Вчера, 17:43 | Просмотров: 238 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Медицина и сельское хозяйство стали основными темами рабочей поездки Владимира Климова в Уржумский район. Она пришлась на 1 сентября. Поэтому главный федеральный инспектор также поздравил учеников уржумской гимназии с началом учебного года. 

Первосентябрьская линейка для гимназии Уржума всегда событие неординарное. К ее проведению ученики с учителями подходят творчески. Нынче праздник прошел под знаком посадки в авиалайнер, которому предстояло отправить в полет более 500 ребят.

Гимназия передовой флагман районного образования. По итогам прошлого учебного года свыше 200 ребят стали победителями и призерами областной олимпиады. Высокие результаты показаны при выполнении нормативов ГТО. В призеры вошла и команда, участвовавшая в областном этапе "Зарницы". В этом году гимназии присвоен статус опорной школы.

Владимир Климов провел рабочую поездку в УржумВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Опорная школа в будущем это наше все. Концентрация, подход лучших кадров, все передовое. Для того, чтобы это распространялось дальше. Через это поставленные цели будут достигнуты».

Сдвиги в лучшую сторону есть и в сфере медицины. На базе местной ЦРБ есть все необходимое оборудование, чтобы оказывать населению полноценную медицинскую помощь. Проблемы только в кадрах. Не хватает анестезиологов, педиатров, терапевтов. Недоукомлектованы и ФАПы. Администрация района вместе с больницей по мере сил решают вопрос. В том числе и путем приобретения квартир для врачей.

Владимир Климов провел рабочую поездку в УржумВИКТОР СИЛИН, ГЛАВА УРЖУМСКОГО РАЙОНА:
«Сегодня приехал травматолог-ортопед. Очень серьезный хороший врач. Мы с ним пообщались и в следующем году мы будем приобретать квартиру для него».

В прошлом году для медицинских работников было приобретено четыре новых квартиры. Почти что новоселье справили и в хозяйстве "Рассвет". В нем реконструирован животноводческий комплекс, построенный еще в 82-м году. Кредитные деньги пошли на ремонт внутренних помещений, кормовых проходов, крыши. Изменения стали вдохновением для ветеранов-животноводов.

Владимир Климов провел рабочую поездку в УржумГАЛИНА КОРЧЕМКИНА, ЗООТЕХНИК:
«Вот этот коридор крашу каждый год в разные цвета. А чтобы люди ходили и радовались, чтобы было не скучно, чтобы все было хорошо. И чтобы надои повышались. А они растут. Видели по графику».

Ежегодный надой на одну корову перешагнул отметку в 8000 литров молока. Но это еще не предел, говорят на ферме. Есть куда расти и показателям комбайнеров. Сейчас активно идет уборка зерновых. 

Посевная площадь ООО "Пригодное" более 13 тысяч гектаров земли. Уборочная страда в сравнении с прошлым годом идет с опережением графика. На показатели влияет обновление техники. Отдачу аграрии получают и от программы льготного кредитования предприятий АПК. Механизма, который по мнению Владимира Климова, дает большой толчок в развитии сельского хозяйства.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Государство ведь не дарит эти деньги. Деньги выделяются, чтобы субсидировать процентную ставку. Но в конечном итоге выплачивается вся сумма кредита. Эта реальная поддержка, не требующая больших, сиюминутных затрат. Это очень важно».

Добавим, что в Уржумском районе разработана и принята программа социально-экономического развития до 2020 года. Ее главная цель - создание условий для многоотраслевого развития районного хозяйства и укрепление привлекательности района как места для постоянного проживания.


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