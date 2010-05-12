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Открытие бюста Героя России Павла Сюткина в селе Троица Белохолуницкого района

Вчера, 10:31 | Просмотров: 196 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В селе Троица Белохолуницкого района состоялось торжественное открытие бюста Героя России Павла Сюткина. К высшему званию участника Великой Отечественной представляли дважды. Но награда нашла героя только в 2008 году.

Павел Сюткин сейчас живет в Сочи, на фронт уходил из Тюмени, а родился в Белохолуницком районе. Хотя мемориальная доска установлена в современной школе села Троица, учился будущий Герой Советского Союза в другом здании, которое тоже сохранилось.

Открытие бюста Героя России Павла Сюткина в селе Троица Белохолуницкого районаНИКОЛАЙ ШУПЛЕЦОВ, ЖИТЕЛЬ С. ТРОИЦА:
«В этой церкви Павла Павловича крестили, и дом, где жила бабушка, тоже находится рядом, и все три года, когда он здесь учился, жил у бабушки и посещал эту школу».

Когда в 2010-м Павел Павлович приезжал на родину, то признавался, что по-прежнему считает себя вятским.

Открытие бюста Героя России Павла Сюткина в селе Троица Белохолуницкого районаПАВЕЛ СЮТКИН, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Возраст был такой, что все осталось в памяти, где бы я ни был, я навсегда запомнил нашу деревню, которой уже нет, но село осталось, я уже научился косить, жать, боронить, на лошадях ездить».

На линейке, посвященной Дню знаний, состоялось и торжественное открытие скульптурного портрета Павла Сюткина. Сам ветеран приехал не смог, но по телефону поприветствовал земляков.

- Считайте, я сегодня с вами вместе, большое спасибо всем учредителям сегодняшнего мероприятия, с искренним уважением, ваш Павел Павлович Сюткин.

На фронте Павел Сюткин пять раз горел в танке, был трижды ранен, контужен. К концу войны был награжден шестью орденами и восемнадцатью медалями. За мужество и героизм в прорыве немецкой обороны в Восточной Пруссии он был представлен к званию Героя Советского Союза. Но сначала в документах напутали с местом рождения, потом они и вовсе затерялись. И только в 2008 году ветерану была вручена Звезда Героя России. Нынешним школьникам удалось пообщаться с Павлом Павловичем Сюткиным в его приезд на родину в 2013-м.

Открытие бюста Героя России Павла Сюткина в селе Троица Белохолуницкого районаВЕРА СЮТКИНА, УЧАЩАЯСЯ МКОУ СОШ С. ТРОИЦА:
«Он рассказывал, как он прошел всю войну, как товарищей терял».

С инициативой установить бюст на родине героя выступил совет ветеранов города Сочи. А земляки выбрали самое подходящее, по их мнению, место.

Открытие бюста Героя России Павла Сюткина в селе Троица Белохолуницкого районаОКСАНА ШУТОВА, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ С. ТРОИЦА:
«Единственная школа, в нашем районе, на территории которой установлен бюст Герою России. Конечно, это гордость, это ответственность, которая накладывается и на нас, педагогов, и на детей».


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