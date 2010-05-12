Открытие бюста Героя России Павла Сюткина в селе Троица Белохолуницкого района

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В селе Троица Белохолуницкого района состоялось торжественное открытие бюста Героя России Павла Сюткина. К высшему званию участника Великой Отечественной представляли дважды. Но награда нашла героя только в 2008 году.Павел Сюткин сейчас живет в Сочи, на фронт уходил из Тюмени, а родился в Белохолуницком районе. Хотя мемориальная доска установлена в современной школе села Троица, учился будущий Герой Советского Союза в другом здании, которое тоже сохранилось.Когда в 2010-м Павел Павлович приезжал на родину, то признавался, что по-прежнему считает себя вятским.На линейке, посвященной Дню знаний, состоялось и торжественное открытие скульптурного портрета Павла Сюткина. Сам ветеран приехал не смог, но по телефону поприветствовал земляков.На фронте Павел Сюткин пять раз горел в танке, был трижды ранен, контужен. К концу войны был награжден шестью орденами и восемнадцатью медалями. За мужество и героизм в прорыве немецкой обороны в Восточной Пруссии он был представлен к званию Героя Советского Союза. Но сначала в документах напутали с местом рождения, потом они и вовсе затерялись. И только в 2008 году ветерану была вручена Звезда Героя России. Нынешним школьникам удалось пообщаться с Павлом Павловичем Сюткиным в его приезд на родину в 2013-м.С инициативой установить бюст на родине героя выступил совет ветеранов города Сочи. А земляки выбрали самое подходящее, по их мнению, место.