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В Кирове на дороги вышел родительский патруль. Взрослые вместе с полицейскими и юными инспекторами дорожного движения напоминают школьникам о правилах дорожного движения.Этот пешеходный переход - один из самых загруженных на улице Мира. Рядом находится школа. Ежедневно здесь пересекают проезжую часть сотни человек.Инспектор полиции напоминает школьникам о правилах безопасности на дороге. Каждый получает небольшую памятку, а также специальный лист. На нем можно обозначить безопасный маршрут от дома до школы.Инспектору помогает родительский патруль и юные инспекторы дорожного движения. Они активно работают со школьниками не только возле пешеходного перехода, но и в самом образовательном учреждении.Где чаще всего нарушаются правила, можно понять по протоптанной троне на газоне аллеи.Родительский патруль работает на пешеходном переходе в рамках профилактических мероприятий ГИБДД "Осторожно дети". Подобные акции будут проходить и впредь.