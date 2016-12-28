В Кирове на дороги вышел родительский патруль
Этот пешеходный переход - один из самых загруженных на улице Мира. Рядом находится школа. Ежедневно здесь пересекают проезжую часть сотни человек.
- В какой вы класс идете?
- В первый.
- Скажи, пожалуйста, мама рассказывала, как правильно и безопасно переходить дорогу? Из дома в школу? Рассказывала твой безопасный маршрут?
Инспектор полиции напоминает школьникам о правилах безопасности на дороге. Каждый получает небольшую памятку, а также специальный лист. На нем можно обозначить безопасный маршрут от дома до школы.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Цель таких мероприятий - это профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и воспитание законопослушных участников дорожного движения. В текущем году на дорогах города Кирова произошло 68 с участием детей до 16 лет».
Инспектору помогает родительский патруль и юные инспекторы дорожного движения. Они активно работают со школьниками не только возле пешеходного перехода, но и в самом образовательном учреждении.
МАРИЯ РЕДЬКИНА, ЧЛЕН РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ ШКОЛЫ №2:
«Я думаю, что для детей познавательно, рассказывать другим ребятам как безопасно доходить от дома до школы, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу. Что не нужно перебегать дорогу в неположенных местах».
СЕРГЕЙ ТОКМЕНИНОВ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №2:
«К сожалению и в нашей школе есть нарушители. За прошлый год их было порядка пяти человек. Отряд создавался для того, что бы научить наших детей правилам дорожного движения, заняться профилактикой происшествий на дорогах».
Где чаще всего нарушаются правила, можно понять по протоптанной троне на газоне аллеи.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Большинство учеников школы, да и местных жителей соблюдают правила дорожного движения и пересекают дорогу в положенном месте. Однако, есть и нарушители, вот такие тропинки можно встретить на аллее. По ним нарушители сначала пересекают газон, а затем и проезжую часть».
Родительский патруль работает на пешеходном переходе в рамках профилактических мероприятий ГИБДД "Осторожно дети". Подобные акции будут проходить и впредь.
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