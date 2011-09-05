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Патрульно-постовая служба отметила 95 лет со дня образования. Это одно из самых многочисленных подразделений российской полиции.В основном преступления совершаются ночью, под покровом темноты, поэтому не секрет, что подразделение ППС несет службу круглосуточно. Если в дежурную часть поступило сообщение, что где-то произошла беда, ближайший к месту происшествия экипаж выезжает на помощь первым.Помимо выполнения своих основных обязанностей сотрудники службы участвуют в операциях и рейдах совместно с сотрудниками оперативных служб. Такая работа способствует эффективной раскрываемости преступлений. Сотрудник службы должен быть максимально собран и стрессоустойчив, зачастую не известно, с чем придется столкнуться в ходе несения службы. Он должен в любую минуту быть готовым обезвредить преступника, оказать доврачебную помощь пострадавшему, остановить уличную драку.95-у годовщину отметили торжественным построением личного состава.За это время служба претерпела немало перемен, но неизменным остается одно - задача по обеспечению правопорядка.В профессиональный праздник сотрудникам ППС были вручены ведомственные награды. После торжественного построения и награждения все патрули разъехались понести службу по охране правопорядка в областном центре.