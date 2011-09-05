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Патрульно-постовая служба отметила 95 лет со дня образования

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 208 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Патрульно-постовая служба отметила 95 лет со дня образования. Это одно из самых многочисленных подразделений российской полиции.

- Смирно, приказываю заступить на охрану общественного порядка в городе Кирове.

В основном преступления совершаются ночью, под покровом темноты, поэтому не секрет, что подразделение ППС несет службу круглосуточно. Если в дежурную часть поступило сообщение, что где-то произошла беда, ближайший к месту происшествия экипаж выезжает на помощь первым.

Помимо выполнения своих основных обязанностей сотрудники службы участвуют в операциях и рейдах совместно с сотрудниками оперативных служб. Такая работа способствует эффективной раскрываемости преступлений. Сотрудник службы должен быть максимально собран и стрессоустойчив, зачастую не известно, с чем придется столкнуться в ходе несения службы. Он должен в любую минуту быть готовым обезвредить преступника, оказать доврачебную помощь пострадавшему, остановить уличную драку.

Патрульно-постовая служба отметила 95 лет со дня образования МИХАИЛ СОБЯНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ППСП:
«Не всех мы берем, критерии очень жесткие. Группа здоровья первая, физическая подготовка должна быть. Если подходит по здоровью, но не дотягивает по физической подготовке, то приходится отказывать. Отсеивается очень много людей».

95-у годовщину отметили торжественным построением личного состава.
За это время служба претерпела немало перемен, но неизменным остается одно - задача по обеспечению правопорядка.

Патрульно-постовая служба отметила 95 лет со дня образования КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы первые люди, сотрудники, кого видят наши граждане на улице. Как вы ведете себя, как окажете помощь, такое мнение будет складываться обо всех сотрудниках органов внутренних дел».

В профессиональный праздник сотрудникам ППС были вручены ведомственные награды. После торжественного построения и награждения все патрули разъехались понести службу по охране правопорядка в областном центре.


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