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Неравнодушные кировчане помогли детям из многодетных семей собраться в школу

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 67 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Неравнодушные кировчане вновь помогли детям из многодетных семей собраться в школу. Подарки вручили в Центре местной активности Октябрьского района.

В библиотеке имени Овидия Любовикова собрались ученики, их родители, руководители школ. Подготовить всё к новому учебному году и для одного ребенка непросто, что уж говорить о многодетных семьях.

Неравнодушные кировчане помогли детям из многодетных семей собраться в школуМАРИНА УШАКОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«У нас пятеро детей, Вероника в первый класс идет, Кристина - в третий, в четвертый Настя, в шестой сын Денис, через два года еще одна пойдет в школу, помогают нам каждый год. Для такой семьи, как мы, большой плюс к школе».
 
 
Помощь эта - адресная. Рюкзаки вместе со школьными принадлежностями вручили каждому ученику. Наборы канцтоваров передали также во вторую и пятьдесят четвертую школы. И ребята сразу же захотели посмотреть, что же им подарили. Вероника Ушакова немного завидовала старшим, что они уже учатся, теперь и ей предстоит постигать азы разных наук.

Неравнодушные кировчане помогли детям из многодетных семей собраться в школуВЕРОНИКА УШАКОВА:
«У сестер есть это, а теперь у меня есть. Мне больше всего понравилась куколка».
 
 
Акцию "Помоги собраться в школу" в Центре местной активности Октябрьского района проводят уже в шестой раз, и число кировчан, желающих оказать поддержку, с каждым годом растёт.

Неравнодушные кировчане помогли детям из многодетных семей собраться в школуДМИТРИЙ НИКУЛИН, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«В акции принимают участие детские сады, школы, бизнесмены, неравнодушные граждане нашего города, хочется сказать им огромное спасибо, а все, что мы собрали, найдет своих адресатов, а нашим детям хочется пожелать хорошей учебы и достойного учебного года».
 
 
Добавим, что в Год волонтера в областном центре проедено 23 акции, в которых приняли участие около семи тысяч неравнодушных жителей города.


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