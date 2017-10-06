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Кировские инвалиды-колясочники сами стали волонтерами

Вчера, 15:08 | Просмотров: 113 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировские инвалиды-колясочники не только ждут помощи от других, но и сами становятся волонтерами. В Международный день благотворительности они провели концерт в доме-интернате для престарелых.

Участники концерта из Центра реабилитации "На Казанской" совсем скоро отправятся на выступление. Готовились почти три недели, но всё же беспокоятся, как всё получится.

Кировские инвалиды-колясочники сами стали волонтерамиАЛЕКСАНДР КАЗАКОВ, УЧАСТНИК КОНЦЕРТА:
«По настроению, когда никого нет, на массу никогда не пел, первый раз, волнение присутствует всегда».
 
 
 
Кировские инвалиды-колясочники сами стали волонтерамиАНДРЕЙ ДАНОВ, УЧАСТНИК КОНЦЕРТА:
«Такое событие первый раз для нас, реабилитантов, и очень ответственное событие».

Эти люди, несмотря ни на что, смотрят на жизнь с улыбкой. Татьяна Кожевникова любит шить, вышивать, особенно привлекает искусство оригами. И в Центре уже нашла единомышленников.

Кировские инвалиды-колясочники сами стали волонтерамиТАТЬЯНА КОЖЕВНИКОВА, УЧАСТНИЦА КОНЦЕРТА:
«Подружились, общаемся, все отлично, тут у нас мероприятия, и танцуем даже».

Для Татьяны выход на сцену - дело привычное, как она танцует, смогли увидеть и проживающие в Кировском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Выступления различных коллективов здесь не редкость.

Кировские инвалиды-колясочники сами стали волонтерамиАЛЕКСАНДР КУТЕРГИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПЕРСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
«Но сегодня особый концерт, потому что коллеги приезжают, они в чем-то, может быть, нуждаются сами, но, тем не менее, решили выступить перед нашими проживающими».

У Александра Казакова первый выход на публику стал успешным, и зрители с удовольствием подхватывали знакомые песни.
Концертную программу "Мы из СССР" в доме для престарелых оценили по достоинству. Хотя проживающие здесь тоже многое умеют.

Кировские инвалиды-колясочники сами стали волонтерамиТАМАРА ПЕРМИНОВА:
«И сами концерты ставим, отличные концерты получаются, все, оказывается, талантливые, умеют петь, танцевать, получается очень хорошо и весело».

Эта встреча в очередной раз показала, что чувствовать себя полезными и востребованными могут и кировчане с ограниченными возможностями.

- Я хочу, чтоб люди были счастливы, чтобы стали чуточку добрей, ведь приняв в судьбе других участие, станет жизнь уютней и светлей.


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