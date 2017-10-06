Кировские инвалиды-колясочники сами стали волонтерами
Участники концерта из Центра реабилитации "На Казанской" совсем скоро отправятся на выступление. Готовились почти три недели, но всё же беспокоятся, как всё получится.
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ, УЧАСТНИК КОНЦЕРТА:
«По настроению, когда никого нет, на массу никогда не пел, первый раз, волнение присутствует всегда».
«Такое событие первый раз для нас, реабилитантов, и очень ответственное событие».
Эти люди, несмотря ни на что, смотрят на жизнь с улыбкой. Татьяна Кожевникова любит шить, вышивать, особенно привлекает искусство оригами. И в Центре уже нашла единомышленников.
ТАТЬЯНА КОЖЕВНИКОВА, УЧАСТНИЦА КОНЦЕРТА:
«Подружились, общаемся, все отлично, тут у нас мероприятия, и танцуем даже».
Для Татьяны выход на сцену - дело привычное, как она танцует, смогли увидеть и проживающие в Кировском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Выступления различных коллективов здесь не редкость.
АЛЕКСАНДР КУТЕРГИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПЕРСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
«Но сегодня особый концерт, потому что коллеги приезжают, они в чем-то, может быть, нуждаются сами, но, тем не менее, решили выступить перед нашими проживающими».
У Александра Казакова первый выход на публику стал успешным, и зрители с удовольствием подхватывали знакомые песни.
Концертную программу "Мы из СССР" в доме для престарелых оценили по достоинству. Хотя проживающие здесь тоже многое умеют.
ТАМАРА ПЕРМИНОВА:
«И сами концерты ставим, отличные концерты получаются, все, оказывается, талантливые, умеют петь, танцевать, получается очень хорошо и весело».
Эта встреча в очередной раз показала, что чувствовать себя полезными и востребованными могут и кировчане с ограниченными возможностями.
- Я хочу, чтоб люди были счастливы, чтобы стали чуточку добрей, ведь приняв в судьбе других участие, станет жизнь уютней и светлей.
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