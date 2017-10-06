Кировские инвалиды-колясочники сами стали волонтерами

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Кировские инвалиды-колясочники не только ждут помощи от других, но и сами становятся волонтерами. В Международный день благотворительности они провели концерт в доме-интернате для престарелых.Участники концерта из Центра реабилитации "На Казанской" совсем скоро отправятся на выступление. Готовились почти три недели, но всё же беспокоятся, как всё получится.Эти люди, несмотря ни на что, смотрят на жизнь с улыбкой. Татьяна Кожевникова любит шить, вышивать, особенно привлекает искусство оригами. И в Центре уже нашла единомышленников.Для Татьяны выход на сцену - дело привычное, как она танцует, смогли увидеть и проживающие в Кировском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Выступления различных коллективов здесь не редкость.У Александра Казакова первый выход на публику стал успешным, и зрители с удовольствием подхватывали знакомые песни.Концертную программу "Мы из СССР" в доме для престарелых оценили по достоинству. Хотя проживающие здесь тоже многое умеют.Эта встреча в очередной раз показала, что чувствовать себя полезными и востребованными могут и кировчане с ограниченными возможностями.