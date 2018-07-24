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Новый сквер с фонтаном на пересечении улиц Розы Люксембург и Казанской

Вчера, 18:00 | Просмотров: 124 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове на пересечении улиц Розы Люксембург и Казанской появился новый сквер с фонтаном. У жителей окрестных домов теперь есть свой уютный уголок для отдыха.

Угол Розы Люксембург и Казанской находится недалеко от набережной. За день здесь проходят сотни горожан, потоком движутся автомобили. Когда-то в советские годы здесь был сквер, и сегодня его возродили, уже в новом, современном исполнении.

Новый сквер с фонтаном на пересечении улиц Розы Люксембург и Казанской ТАТЬЯНА КРИВОШЕИНА, ЖИТЕЛЬ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА:
«Очень хорошо, нам нравится, все благоустроили замечательно, спасибо».

Торжественно открыть новый городской объект под названием "Вектор экологии" приехали первые лица города. Чтобы жителям запомнился этот день, в сквере устроили праздник.

Идея создать уютный уголок для отдыха принадлежит активным жителям Первомайского района. С помощью Центра местной активности им удалось воплотить мечту в жизнь.

Новый сквер с фонтаном на пересечении улиц Розы Люксембург и Казанской ВАЛЕНТИНА ИСУПОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА:
«Мы относимся к Первомайскому району, ходим в Центр местной активности и принимали участие в строительстве этого сквера».

Благоустройство сквера было сделано по проекту Поддержки местных инициатив. По ее условиям на проект выделяются областные и городские средства, деньги спонсоров и вклад населения. В общей сложности жителям окрестных домов удалось собрать 64 тысячи рублей.

Новый сквер с фонтаном на пересечении улиц Розы Люксембург и Казанской ВАЛЕНТИНА МАЛЬЩУКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА:
«Кто 50 р. давал, кто 100, во всяком случае, деньги, которые закладывались в проект как средства от населения - мы их собрали».

Общая стоимость проекта - чуть более миллиона рублей. На эти средства сделали дорожки и покрытие из брусчатки, установили освещение, скамейки, урны. Центральный объект сквера - фонтан - подарило городу предприятие Кировские коммунальные системы. Как отметила глава города Елена Ковалева, она уверена, что сквер станет местом притяжения и гордости горожан.

Новый сквер с фонтаном на пересечении улиц Розы Люксембург и Казанской ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«У нас впереди много дел - нам нужно придумать, как благоустроить эти пространства, подготовленные к высадке растений. Предлагаю включиться в проект "Цветущий город" и, конечно же, взять призовое место».

В этом году в планах городских властей открыть в Кирове девять скверов и "Вектор экологии" стал первым из них.


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