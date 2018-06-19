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Новости / Общество

Регулярное автобусное сообщение между Кировом и Лебяжьем возобновлено

Вчера, 10:32 | Просмотров: 132 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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С сентября возобновилось регулярное автобусное сообщение между Кировом и поселком Лебяжье. Напомним, этот социально важный маршрут был закрыт несколько месяцев назад из-за нерентабельности.

Маршрут №225 Киров-Лебяжье прекратил работу в начале лета из-за длительного оттока пассажиров к частникам. Направление на Лебяжье стало убыточным - гонять полупустой автобус на такие расстояния затратно. Однако как только таксисты оказались монополистами на рынке автотранспортных услуг они сразу подняли цены на перевозки. Многие жители района хотят по-прежнему ездить в областной центр на автобусах, работающих по чёткому расписанию. Проблему удалось решить после вмешательства в ситуацию министра транспорта Кировской области Михаила Поршнева.

Регулярное автобусное сообщение между Кировом и Лебяжьем возобновленоМИХАИЛ ПОРШНЕВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы проводим переговоры со всеми перевозчиками, в том числе с КПАТ, в любом случае - это наша ответственность и мы эту проблему решим».

Министр слово сдержал - с 5 сентября перевозки будет осуществлять КировПассажирАвтотранс.

Регулярное автобусное сообщение между Кировом и Лебяжьем возобновленоДЕНИС ПЫРЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС":
«Сейчас мы вышли на доконкурсное обслуживание. С февраля выйдем на конкурсное. Хорошо, если Лебяжская автоколонна за это время как-то на ноги встанет. Мы не против. Большого дохода от этого маршрута мы не ждем. Дай Бог, выйдем в "ноль"».

А вот как долго продержится вновь открытый 225 маршрут зависит только от самих жителей Лебяжья и их гостей. Если люди будут ездить в Киров на легальном перевозчике - он останется на маршруте, а если по-прежнему продолжат пользоваться услугами таксистов, - не надо удивляться, что рано и поздно ситуация, когда на маршруте останутся одни нелегалы, пользующиеся своим монопольным положением для взвинчивания цен, может повториться.

- Там у меня проживает брат, и я вынужден ездить часто. Долго не было автобуса. Ездили на такси. Но рейсовый - это рейсовый.

Автобус будет отправляться из Лебяжья в Киров ежедневно в 5:45, а из Кирова в Лебяжье в 16:00 кроме пятницы и воскресенья, когда с Кировского автовокзала автобус стартует в 18:00.

Пока маршрут работает 5 дней в неделю, выходные дни - вторник и четверг, когда пассажиропоток особенно низкий. Если услуги 225 автобуса будут востребованы, то количество маршрутов может вырасти до 2-х рейсов в день, а перевозки будут осуществляться все 7 дней в неделю.


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