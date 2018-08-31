С 10 сентября к новой школе в мкр. Урванцево будут ходить четыре автобусных маршрута.

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С открытием новой школы № 26 в Урванцево были продлены автобусные маршруты № 11 и 14.

Родители школьников обратились в администрацию города с просьбой направить в новый микрорайон дополнительно маршруты № 15 и 16, чтобы удобно было ездить тем, кто живет в п. Садаковском, на ул. Ульяновской, Воровского и на проспекте Строителей.

При обсуждении этой инициативы возникли проблемные моменты.

Если продлить до школы (остановка «Улица Капитана Дорофеева») все 4 автобусных маршрута по их полному расписанию, то передвижение транспорта по улице Энтузиастов, где пока временная дорога, будет проблематичным. В часы пик автобусы четырех маршрутов, направляющиеся в одну точку практически одновременно, будут мешать друг другу.

Также водители автобусов пожаловались, что школьники на остановке без присмотра взрослых устраивают игры непосредственно на проезжей части, некоторые бегут «наперегонки» с движущимися машинами. Учителям и родителям поручено провести работу с детьми.

В итоге, учитывая все доводы, администрация города приняла решение организовать до школы № 26 движение всех четырех маршрутов (11, 14, 15, 16) - по специальному расписанию, синхронизированному с началом и окончанием уроков.

- После занятий педагог будет собирать ребят - и выводить их на остановку, - сообщила директор школы Ольга Даровских. - Расписание движения автобусов будет выдано каждому ученику, каждому родителю.

- На днях родители школьников пожаловались, что ребятам больше получаса пришлось ждать автобус 11-го маршрута, - отметил сити-менеджер Илья Шульгин. - Такого повториться не должно. Сломалась машина - заменяйте ее на другую. Вообще это правило должно работать «по умолчанию» применительно ко всем без исключения городским маршрутам.