В Кировской области ожидаются заморозки.

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По информации Кировского гидрометеоцентра, 10 сентября в отдельных районах на почве ожидаются заморозки.

Температура воздуха ночью и утром опустится до -1°C.

Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание) и смачивание водой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.