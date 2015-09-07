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Новости / Общество

В Кировской области отметили "День ветеринарного работника"

Вчера, 10:26 | Просмотров: 135 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировской области отметили "День ветеринарного работника". На празднике наградили лучших по профессии.
 
 
День ветеринарного работника отмечается в Кировской области ежегодно более 35 лет. В этом году праздник решили провести в Кирово-Чепецке. И это неслучайно: Кирово-Чепецкая районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных - одна из лучших не только в Кировской области, но и в стране. С приветственным словом от губернатора, который находится в рабочей командировке, выступил заместитель Председателя Правительства Кировской области министр сельского хозяйства региона Алексей Котлячков.

В Кировской области отметили "День ветеринарного работника"АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, развитие АПК - одно из приоритетных направлений Правительства области. Благодаря вашему труду в регионе стабильно развивается животноводство. Кировская область удерживает лидирующие позиции по валовому производству молока в Кировской области и Российской Федерации».
 
 
Всё ближе к границам нашей области подбирается африканская чума свиней и бешенство диких животных, но ветеринарная служба стойко держит оборону. Ветеринары чем-то похожи на пограничников. Даже цвет формы у них одинаковый - зелёный. На празднике наградили победителей конкурса осеменителей крупного рогатого скота и конкурса на звание лучшего зоотехника-селекционера. Итоги были подведены по 8-ми номинациям.

В Кировской области отметили "День ветеринарного работника"СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот уже более 20 лет наша область является благополучной по острозаразным заболеваниям животных и птицы. Такое благополучие - результат работы ветеринаров. Мы выполняем комплекс диагностических мероприятий и обеспечиваем высокую сохранность и продуктивность животных».
 
 
Ветеринар — одна из самых древних профессий на Земле. Еще в древнеегипетских папирусах-лечебниках описаны рецепты по приготовлению лекарств для животных. Ветеринария уникальна тем, что напрямую связана со многими отраслями знаний и сферами экономики. Сегодня ветеринарная служба стоит на страже продовольственной безопасности региона, она - ключевое звено агропромышленного комплекса.


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