В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила Тихоницкого

Поделиться новостью:

В 2018 году отмечается 10-летие обретения святых мощей и 100-летие подвига священномученика Михаила Тихоницкого. Этим датам были посвящены торжества, которые состоялись в Орлове.Особенный день не только для верующих жителей города Орлова, но всей Русской земли и всей Православной Церкви – обретение мощей священномученика Михаила Тихоницкого – доброго пастыря, который нес свое служение в городе Орлове.На долю отца Михаила выпало страшное время революции, когда ломалось многое. Брат шел на брата. Уничтожались святыни, вековые устои. Сто лет назад 72-летнего священника привели на кладбище и заставили копать себе могилу. Батюшка помолился, затем прозвучал выстрел.После Литургии от храма Рождества Пресвятой Богородицы города Орлова - в крестный ход. Верующие с молитвой идут до места погребения священномученика Михаила Тихоницкого. Всего - около ста человек.Возможность помолиться святому, который прошел сложный жизненный путь и отдал Богу самое главное, что есть у человека – собственную жизнь - будет у всех верующих области. Икона священномученика с частицей его мощей посетит приходы Вятской Епархии.