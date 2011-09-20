В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила Тихоницкого
ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«О таких событиях не должен забывать ни один верующий человек, потому что вообще память мучеников всегда особенно почиталась в православной церкви. Когда человек Господу Богу посвящает не какую-то часть своего времени на утренние и вечерние молитвы, не просто ходит в храм по воскресным дням, а отдает самое дорогое - свою жизнь».
На долю отца Михаила выпало страшное время революции, когда ломалось многое. Брат шел на брата. Уничтожались святыни, вековые устои. Сто лет назад 72-летнего священника привели на кладбище и заставили копать себе могилу. Батюшка помолился, затем прозвучал выстрел.
ОЛЬГА ВЕСЕЛКОВА:
«Спустя 10 лет это проживается заново и еще может быть более глубоко и еще более осмысленно. Очень любим батюшку, очень плачем о нем и радуемся, что он сейчас в Царствии Небесном, рядом с Боженькой и дай Бог нам всем хоть малую часть веры, которую он имел».
После Литургии от храма Рождества Пресвятой Богородицы города Орлова - в крестный ход. Верующие с молитвой идут до места погребения священномученика Михаила Тихоницкого. Всего - около ста человек.
НАДЕЖДА НОВОСЕЛОВА:
«Он нам помогает, все время нам помогает. По его молитвам наш Орлов от всех бед спасается».
Возможность помолиться святому, который прошел сложный жизненный путь и отдал Богу самое главное, что есть у человека – собственную жизнь - будет у всех верующих области. Икона священномученика с частицей его мощей посетит приходы Вятской Епархии.
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