ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

11 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 69.8685
EURO: 80.6702
Погода в городе Кирове:
ночью:  +3...+5°C
утром:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила Тихоницкого

Вчера, 17:55 | Просмотров: 109 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В 2018 году отмечается 10-летие обретения святых мощей и 100-летие подвига священномученика Михаила Тихоницкого. Этим датам были посвящены торжества, которые состоялись в Орлове.
 
 
Особенный день не только для верующих жителей города Орлова, но всей Русской земли и всей Православной Церкви – обретение мощей священномученика Михаила Тихоницкого – доброго пастыря, который нес свое служение в городе Орлове.

В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила ТихоницкогоПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«О таких событиях не должен забывать ни один верующий человек, потому что вообще память мучеников всегда особенно почиталась в православной церкви. Когда человек Господу Богу посвящает не какую-то часть своего времени на утренние и вечерние молитвы, не просто ходит в храм по воскресным дням, а отдает самое дорогое - свою жизнь».

На долю отца Михаила выпало страшное время революции, когда ломалось многое. Брат шел на брата. Уничтожались святыни, вековые устои. Сто лет назад 72-летнего священника привели на кладбище и заставили копать себе могилу. Батюшка помолился, затем прозвучал выстрел.

В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила ТихоницкогоОЛЬГА ВЕСЕЛКОВА:
«Спустя 10 лет это проживается заново и еще может быть более глубоко и еще более осмысленно. Очень любим батюшку, очень плачем о нем и радуемся, что он сейчас в Царствии Небесном, рядом с Боженькой и дай Бог нам всем хоть малую часть веры, которую он имел».

После Литургии от храма Рождества Пресвятой Богородицы города Орлова - в крестный ход. Верующие с молитвой идут до места погребения священномученика Михаила Тихоницкого. Всего - около ста человек.

В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила ТихоницкогоНАДЕЖДА НОВОСЕЛОВА:
«Он нам помогает, все время нам помогает. По его молитвам наш Орлов от всех бед спасается».

Возможность помолиться святому, который прошел сложный жизненный путь и отдал Богу самое главное, что есть у человека – собственную жизнь - будет у всех верующих области. Икона священномученика с частицей его мощей посетит приходы Вятской Епархии.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировская «Родина отправилась на тренировочный сбор в Ульяновск.

15:44 10.09.2018


Кировская «Родина отправилась на тренировочный сбор в Ульяновск.

Четверо кировчан стали мастерами спорта России.

15:40 10.09.2018


Четверо кировчан стали мастерами спорта России.

Кировский штангист завоевал бронзу чемпионата России.

15:35 10.09.2018


Кировский штангист завоевал бронзу чемпионата России.

В Орловском района "Тойота" врезалась в столб: водитель погиб.

12:12 10.09.2018


В Орловском района "Тойота" врезалась в столб: водитель погиб.

В Арбажском районе пенсионер на иномарке сбил лося.

12:08 10.09.2018


В Арбажском районе пенсионер на иномарке сбил лося.

В Чистых прудах девушка на "пятерке" врезалась в опору ЛЭП.

12:06 10.09.2018


В Чистых прудах девушка на "пятерке" врезалась в опору ЛЭП.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10:58 10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

Все новости

Вести. Кировская область

Кросс наций в этом году пройдет в Порошино

17:57 10.09.2018


Кросс наций в этом году пройдет в Порошино

В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила Тихоницкого

17:55 10.09.2018


В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила Тихоницкого

Школьники и родители определяются с дополнительным образованием

17:53 10.09.2018


Школьники и родители определяются с дополнительным образованием

Масштабные работы по ремонту теплосетей продолжаются

17:52 10.09.2018


Масштабные работы по ремонту теплосетей продолжаются

В выходные состоялся марафон "Вятские Холмы"

15:22 10.09.2018


В выходные состоялся марафон "Вятские Холмы"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

День памяти священномученика Михаила Тихоницкого

20.09.2011


День памяти священномученика Михаила Тихоницкого

Торжества в Орлове

21.09.2009


Торжества в Орлове

Правду о смерти священномученика Михаила Тихоницкого помогли раскрыть эксперты УВД

09.12.2008


Правду о смерти священномученика Михаила Тихоницкого помогли раскрыть эксперты УВД

Новый храм

21.09.2009


Новый храм

День памяти священномученика Михаила Тихоницкого

21.09.2006


День памяти священномученика Михаила Тихоницкого

День памяти святого Михаила Тихоницкого

20.09.2010


День памяти святого Михаила Тихоницкого

Популярные новости

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

В Кирове провели конкурс осеменаторов и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменаторов и зоотехников-селекционеров

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх