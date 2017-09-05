Возложение цветов к памятнику Феликсу Дзержинскому
Его фраза "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками" стала крылатой. Он закладывал основы промышленной политики в России, занимал пост наркома путей сообщения и председателя Высшего совета народного хозяйства, а еще был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии, созданной для борьбы с контрреволюцией и саботажем.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всегда, наверно, в истории как было, есть и будет имя Феликса Эдмундовича ассоциироваться с созданием основ государственной безопасности, которая существует при любом строе».
Первые лица города, сотрудники и ветераны ФСБ в этот день почтили память Феликса Дзержинского и возложили цветы. Вспоминали историю, его вклад в развитие Советской России, много теплых слов было сказано в этот день.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В те тяжелые годы борьба с беспризорщиной, наверно, тоже очень важная задача, потому что дети - это самое главное в стране. Поэтому сегодня просто мы должны помнить, несмотря на различные эпохи развития нашей страны, что такие люди были в нашей стране, и мы ими гордимся».
Дзержинский на Вятке был дважды - сначала в ссылке в Нолинске, а затем в селе Кай в 1898-99 годах, а в 1919 - в составе партийно-следственной комиссии по расследованию причин сдачи Перми и принятия мер по восстановлению партийной и советской работы в районе, за которой и последовала победа над контрреволюцией.
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