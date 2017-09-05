Поделиться новостью:

Во дворе "Городского клуба ветеранов" состоялось возложение цветов к памятнику Феликсу Дзержинскому. Известный политический деятель родился 141 год назад, кроме того сегодня отметили годовщину открытия памятника.Его фраза "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками" стала крылатой. Он закладывал основы промышленной политики в России, занимал пост наркома путей сообщения и председателя Высшего совета народного хозяйства, а еще был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии, созданной для борьбы с контрреволюцией и саботажем.Первые лица города, сотрудники и ветераны ФСБ в этот день почтили память Феликса Дзержинского и возложили цветы. Вспоминали историю, его вклад в развитие Советской России, много теплых слов было сказано в этот день.Дзержинский на Вятке был дважды - сначала в ссылке в Нолинске, а затем в селе Кай в 1898-99 годах, а в 1919 - в составе партийно-следственной комиссии по расследованию причин сдачи Перми и принятия мер по восстановлению партийной и советской работы в районе, за которой и последовала победа над контрреволюцией.