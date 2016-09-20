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Новости / Общество

В Кировской области пройдет фестиваль фейерверков.

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 175 | Версия для печати
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В Кирово-Чепецке пройдёт первый в истории фестиваль фейерверков.
 
Он станет кульминацией Дня города, который будет отмечаться в предстоящие выходные.
 
Своё творчество на фестивале представят профессиональные пиротехники из Нижнего Новгорода, Казани, Кирова и Королёва.
 
Таким образом, 15 сентября в День города жители Кирово-Чепецка с 21 до 22 часов увидят не один, а сразу четыре шоу-фейерверка.
 


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