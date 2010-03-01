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Госархив социально-политической истории проводит фотоконкурс

Сегодня, 15:09 | Просмотров: 68 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Госархив социально-политической истории области проводит фотоконкурс. Основное условие - снимки должны отражать: время, события и людей.

Лев Гоголев - один из участников конкурса - бережно хранит фотографии, сделанные его отцом, который в 80-е годы серьёзно занимаясь фотографией ездил по районам нашей области в поисках того самого кадра, который оставит впечатление на долгие годы. Он любил фотографировать как свою малую родину - Уржум, так и Киров и другие города. Каждая фотография дорога и близка Льву Владимировичу, но особенно он полюбил вот эту.

Госархив социально-политической истории проводит фотоконкурсЛЕВ ГОГОЛЕВ:
«Ну тут немного затемнили самолет - это, кто помнит, стоял "Дуглас" - самолет у Дворца пионеров - Мемориал, потом его сломали. Тут получилась одновременно композиция, что облако тоже как нечто крылатое летит».

Фотоконкурс посвящен 100-летнему юбилею архивной службы, как в России, так и в Кировской области. "Время. События. Люди" - фотографии будут рассказывать истории о произошедших событиях, местах, которые сейчас изменились, зданиях, сооружениях 20-го столетия, о людях, которые здесь жили.

Госархив социально-политической истории проводит фотоконкурсВЛАДИМИР ЖАРАВИН, ВЕДУЩИЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГАСПИ КО:
«Сегодня интересно смотреть на фотографии даже уже 80-х годов, 70-х, потому что город наш очень здорово изменился, так же изменились и многие районные центры, изменились и сельские - даже раньше сёла стояли всё, жили, сегодня смотришь - было здесь село, а осталось три дома».
 
Добавим, что в фотоконкурсе можно принять участие до 30 октября в следующих номинациях: фотографии, сделанные в Вятской губернии и Кировской области в XX веке и авторские фотографии, сделанные в Кировской области в XXI веке.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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