Госархив социально-политической истории проводит фотоконкурс

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Госархив социально-политической истории области проводит фотоконкурс. Основное условие - снимки должны отражать: время, события и людей.Лев Гоголев - один из участников конкурса - бережно хранит фотографии, сделанные его отцом, который в 80-е годы серьёзно занимаясь фотографией ездил по районам нашей области в поисках того самого кадра, который оставит впечатление на долгие годы. Он любил фотографировать как свою малую родину - Уржум, так и Киров и другие города. Каждая фотография дорога и близка Льву Владимировичу, но особенно он полюбил вот эту.Фотоконкурс посвящен 100-летнему юбилею архивной службы, как в России, так и в Кировской области. "Время. События. Люди" - фотографии будут рассказывать истории о произошедших событиях, местах, которые сейчас изменились, зданиях, сооружениях 20-го столетия, о людях, которые здесь жили.Добавим, что в фотоконкурсе можно принять участие до 30 октября в следующих номинациях: фотографии, сделанные в Вятской губернии и Кировской области в XX веке и авторские фотографии, сделанные в Кировской области в XXI веке.