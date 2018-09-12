Новый порядок строительства и реконструкции дачных домов

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«Стройки ведутся постоянно. На Рябиновой, на Дружной. И туда дальше в конце тоже самое. Строят, строят, строят».

«После того как будут проверены документы, а на это уйдет 7 дней, муниципалитет даст разрешение, чтобы здесь построить дом. Будет и проверено, а возможно ли здесь вообще появление жилого дома».

«Администрация получает. В течение семи дней проверяет, и если у нее нет замечаний, она направляет документы через МФЦ на регистрацию права».

С Нового года в стране изменится порядок строительства и реконструкции дачных домов. Одна из причин изменений в законодательстве - борьба с самостроями. Некоторые из них походили на целые дворцы и не оформлялись в собственность.В этом садоводческом товариществе свыше тысячи участков. На каждом есть постройки. Большинство объектов не отличается от типовых садовых домиков. Но в последнее время архитектурный облик стал меняться. Люди, особенно молодые, стали серьезно вкладываться в возведение загородных коттеджей.С 1 января будущего года строительный размах будет ограничен четкими критериями. Дома должны быть не выше 20 метров и не больше трех этажей. Сообщать о планах граждане будут обязаны органам местного самоуправления. Уведомление должно содержать кадастровый номер участка, сведения о правах на землю и планируемые параметры дома.Срок уведомления 10 лет. Именно такой максимум будет даваться дачнику на строительство дома. По его завершению в течение месяца в муниципалитет нужно будет направить техплан дома и квитанцию об оплате госпошлины на регистрацию права собственности.Все нововведения касаются только больших жилых домов. Построить, баню, сарай или беседку по-прежнему можно будет без всяких разрешений и уведомлений.