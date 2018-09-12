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- Святить всегда, святить везде...

«Станции у нас разнообразные - они направлены на изучение многообразия растительного и животного мира нашего края. Обязательно мы говорим о наших промыслах и о творчестве наших земляков писателей и художников».

«Природу надо защищать, не загрязнять, не мусорить и главное не выкидывать лампочки и батарейки».

«Надо выключать кран, когда чистишь зубы и не оставлять кран открытым».

В этом году юннатскому движению в России исполняется 100 лет. Юбилей по-своему отмечают и юные кировчане. Так, сегодня в Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы". Первыми состязания прошли дошколята.Ранняя осень - лучшая пора для экологических занятий. Применить знания, полученные на уроках, экологии малыши могут на слёте юных знатоков природы. По традиции он проходит в Дендропарке.Первый этап слёта юннатов - это соревнования дошколят. В этом году набралось 16 команд из городских детских садов. Все испытания здесь построены в форме игры. Чтобы пройти задание и набрать баллы на станциях, например, в "Медвежьем углу" малышам нужно проявить ловкость и даже смелость. А после, отдышавшись, рассказать как человек должен вести себя в лесу.Для юннатов просто не мусорить мало - они должны знать, как правильно разделять бытовые отходы. Этому дошколят научили на станции "Эко-дом".А еще ребята узнали, как и зачем нужно беречь ресурсы. И самое главное, что теперь эти знания они смогут применить прямо у себя дома.По итогам состязаний юных натуралистов будут выбраны команды-победители. За первые три места детским садам вручат Красную книгу Кировской области.