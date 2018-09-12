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Новости / Общество

В Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы"

Сегодня, 18:05 | Просмотров: 118 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В этом году юннатскому движению в России исполняется 100 лет. Юбилей по-своему отмечают и юные кировчане. Так, сегодня в Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы". Первыми состязания прошли дошколята.

В Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы"ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Экологическим воспитанием кировские педагоги занимаются на протяжении многих лет. Но, пожалуй, самые любимые уроки, это те, что проходят за пределами класса - на природе».

- Святить всегда, святить везде...
 
 
Ранняя осень - лучшая пора для экологических занятий. Применить знания, полученные на уроках, экологии малыши могут на слёте юных знатоков природы. По традиции он проходит в Дендропарке.

В Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы"ЛАРИСА БОЯРИНЦЕВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ "ЮНЫЙ ЗНАТОК ПРИРОДЫ":
«Станции у нас разнообразные - они направлены на изучение многообразия растительного и животного мира нашего края. Обязательно мы говорим о наших промыслах и о творчестве наших земляков писателей и художников».
 
 
Первый этап слёта юннатов - это соревнования дошколят. В этом году набралось 16 команд из городских детских садов. Все испытания здесь построены в форме игры. Чтобы пройти задание и набрать баллы на станциях, например, в "Медвежьем углу" малышам нужно проявить ловкость и даже смелость. А после, отдышавшись, рассказать как человек должен вести себя в лесу.

В Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы"МАТВЕЙ БУГРЕЕВ, УЧАСТНИК СЛЁТА "ЮНЫЙ ЗНАТОК ПРИРОДЫ":
«Природу надо защищать, не загрязнять, не мусорить и главное не выкидывать лампочки и батарейки».
 
 
Для юннатов просто не мусорить мало - они должны знать, как правильно разделять бытовые отходы. Этому дошколят научили на станции "Эко-дом".

- Итак, в желтый контейнер складываем пластик и стекло, в синий бумагу и картон, в зеленый пищевые отходы.

А еще ребята узнали, как и зачем нужно беречь ресурсы. И самое главное, что теперь эти знания они смогут применить прямо у себя дома.

В Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы"АРТЁМ РЕПИН, УЧАСТНИК СЛЁТА "ЮНЫЙ ЗНАТОК ПРИРОДЫ":
«Надо выключать кран, когда чистишь зубы и не оставлять кран открытым».
 
 
По итогам состязаний юных натуралистов будут выбраны команды-победители. За первые три места детским садам вручат Красную книгу Кировской области.


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