Домик для хоббита под Советском

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Герои произведения "Властелин Колец" могли бы поселиться под Советском. В дендрарии лесхозтехникума преподаватели и студенты построили домик для хоббита. В гости к сказочным героям отправился Артем Макаров.Гостеприимные, но не разговорчивые хозяева. На героев "Властелина колец" они не очень похожи, скорее напоминают героев русских сказок. А вот их дом, один в один "Торба-на-Круче". Так называлась комфортабельная нора, где жили хоббиты, персонажи Джона Толкиена. Несколько небольших комнат, и внушительный камин создают скорее атмосферу уюта, чем грядущих приключений.Камин складывали вручную, как и все остальное, рассказывает Андрей Вдовенко. Автор проекта "Хоббит-дом" создавал жилище для сказочных персонажей вместе со студентами лесхозтехникума.Таким же способом построили целую усадьбу с кладовыми и даже будкой для собаки. Потребовался год, чтобы воплотить все замыслы в жизнь.Здесь потрудился не один десяток человек, говорит Нина Ожегина. Парни занимались строительством, а девушки цветами.Эти камни были большими валунами. Студенты кирками обработали каждый, чтобы в итоге получилась красивая дорожка. Оформлению было уделено много времени. В итоге получился арт-объект, который соответствует духу произведения Джона Толкиена.В усадьбу хоббита часто приходят гости. Это дети из школ Советского района и простые туристы. Нередко появляются и студенты, создатели проекта. Реже, чтобы отдохнуть, чаще, чтобы поработать. Красоту нужно поддерживать.Вдохновил преподавателей и студентов на создание этого арт-объекта фильм "Властелин колец" режиссёра Питера Джексона. Книгу Джона Толкиена многие не читали.Энтузиазма студентом добавляло еще то, что работу над домиком хоббита зачли, как учебную и производственную практику.