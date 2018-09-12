Домик для хоббита под Советском
Камин складывали вручную, как и все остальное, рассказывает Андрей Вдовенко. Автор проекта "Хоббит-дом" создавал жилище для сказочных персонажей вместе со студентами лесхозтехникума.
АНДРЕЙ ВДОВЕНКО, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ:
«Дом построен - каркас из бревен, обшиты досками, сверху кровельный материал, который защищает от дождя».
Таким же способом построили целую усадьбу с кладовыми и даже будкой для собаки. Потребовался год, чтобы воплотить все замыслы в жизнь.
Здесь потрудился не один десяток человек, говорит Нина Ожегина. Парни занимались строительством, а девушки цветами.
НИНА ОЖЕГИНА, СТУДЕНТКА:
«Вторые, третьи, четвертые курсы, все помогали, кто что делал. Кто дорогу делал, кто красил, кто вот тут цветы сажал».
Эти камни были большими валунами. Студенты кирками обработали каждый, чтобы в итоге получилась красивая дорожка. Оформлению было уделено много времени. В итоге получился арт-объект, который соответствует духу произведения Джона Толкиена.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как говорил создатель книги "Властелин колец", у каждого уважающего себя хоббита должен быть огород. Здесь студенты техникума высадили морковь, укроп и многое другое. Создатели этого домика отошли от "фентезийного" канона и создали вот такую альпийскую горку с сухим ручьем. Все эти растения - не декорация. Они настоящие. Живые».
В усадьбу хоббита часто приходят гости. Это дети из школ Советского района и простые туристы. Нередко появляются и студенты, создатели проекта. Реже, чтобы отдохнуть, чаще, чтобы поработать. Красоту нужно поддерживать.
ЯНА БЕРЕЗКИНА, СТУДЕНТКА:
«Ухаживаем за ними, это всем кажется интересным. Не только нам, но и младшей группе, школьникам, студентам первого курса».
Вдохновил преподавателей и студентов на создание этого арт-объекта фильм "Властелин колец" режиссёра Питера Джексона. Книгу Джона Толкиена многие не читали.
Энтузиазма студентом добавляло еще то, что работу над домиком хоббита зачли, как учебную и производственную практику.
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