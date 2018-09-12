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Домик для хоббита под Советском

Сегодня, 20:47 | Просмотров: 63 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Герои произведения "Властелин Колец" могли бы поселиться под Советском. В дендрарии лесхозтехникума преподаватели и студенты построили домик для хоббита. В гости к сказочным героям отправился Артем Макаров.
 
 
Гостеприимные, но не разговорчивые хозяева. На героев "Властелина колец" они не очень похожи, скорее напоминают героев русских сказок. А вот их дом, один в один "Торба-на-Круче". Так называлась комфортабельная нора, где жили хоббиты, персонажи Джона Толкиена. Несколько небольших комнат, и внушительный камин создают скорее атмосферу уюта, чем грядущих приключений.

Камин складывали вручную, как и все остальное, рассказывает Андрей Вдовенко. Автор проекта "Хоббит-дом" создавал жилище для сказочных персонажей вместе со студентами лесхозтехникума.

Домик для хоббита под Советском АНДРЕЙ ВДОВЕНКО, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ:
«Дом построен - каркас из бревен, обшиты досками, сверху кровельный материал, который защищает от дождя».

Таким же способом построили целую усадьбу с кладовыми и даже будкой для собаки. Потребовался год, чтобы воплотить все замыслы в жизнь.

Здесь потрудился не один десяток человек, говорит Нина Ожегина. Парни занимались строительством, а девушки цветами.

Домик для хоббита под Советском НИНА ОЖЕГИНА, СТУДЕНТКА:
«Вторые, третьи, четвертые курсы, все помогали, кто что делал. Кто дорогу делал, кто красил, кто вот тут цветы сажал».

Эти камни были большими валунами. Студенты кирками обработали каждый, чтобы в итоге получилась красивая дорожка. Оформлению было уделено много времени. В итоге получился арт-объект, который соответствует духу произведения Джона Толкиена.

Домик для хоббита под Советском АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как говорил создатель книги "Властелин колец", у каждого уважающего себя хоббита должен быть огород. Здесь студенты техникума высадили морковь, укроп и многое другое. Создатели этого домика отошли от "фентезийного" канона и создали вот такую альпийскую горку с сухим ручьем. Все эти растения - не декорация. Они настоящие. Живые».

В усадьбу хоббита часто приходят гости. Это дети из школ Советского района и простые туристы. Нередко появляются и студенты, создатели проекта. Реже, чтобы отдохнуть, чаще, чтобы поработать. Красоту нужно поддерживать.

Домик для хоббита под Советском ЯНА БЕРЕЗКИНА, СТУДЕНТКА:
«Ухаживаем за ними, это всем кажется интересным. Не только нам, но и младшей группе, школьникам, студентам первого курса».

Вдохновил преподавателей и студентов на создание этого арт-объекта фильм "Властелин колец" режиссёра Питера Джексона. Книгу Джона Толкиена многие не читали.

Энтузиазма студентом добавляло еще то, что работу над домиком хоббита зачли, как учебную и производственную практику.


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