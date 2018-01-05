Жителя Нововятска избили в собственной квартире.

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В квартиру к жителю Нововятского района ворвались трое неизвестных и начали его избивать.

Также нападавшие попытались вынести из дома холодильник стоимостью 20 тысяч рублей.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа обнаружила в квартире потерпевшего следы борьбы, а также имущество, приготовленное к выносу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личности нападавших и задержать их. Грабителями оказались трое ранее судимых жителей Нововятского района.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

по информации УМВД по Кировской области