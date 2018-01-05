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Новости / Общество

Жителя Нововятска избили в собственной квартире.

Сегодня, 11:57 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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В квартиру к жителю Нововятского района ворвались трое неизвестных и начали его избивать.
 
Также нападавшие попытались вынести из дома холодильник стоимостью 20 тысяч рублей.
 
Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа обнаружила в квартире потерпевшего следы борьбы, а также имущество, приготовленное к выносу.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личности нападавших и задержать их. Грабителями оказались трое ранее судимых жителей Нововятского района.
 
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
 
по информации УМВД по Кировской области


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