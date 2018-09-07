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Полпред президента в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с главными федеральными инспекторами.

Сегодня, 12:02 | Просмотров: 81 | Версия для печати
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Игорь Комаров подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО.
 
Были избраны губернаторы Нижегородской и Самарской областей, депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан и Законодательного собрания Кировской и Ульяновской областей, депутаты Государственной Думы по четырем округам.
 
В Кировской области в голосовании приняло участие более 24 тысяч человек, это около 16 % от общего количества избирателей. Кроме того, в регионе проводилось досрочное голосование, состоялись 18 референдумов.
 
Выборы прошли организованно и без происшествий. Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан, не отмечено.
 
Отдельное внимание Игорь Комаров уделил вопросам реализации в регионах ПФО основных положений майского Указа Президента.
 
- В ходе ближайших рабочих поездок в регионы округа один из важных вопросов, которые планируется обсудить, - это готовность региональных органов государственной власти к реализации положений Указа Президента РФ и обеспечение достижения целевых показателей федеральных национальных проектов, - отметил Игорь Комаров.
 
Особое внимание - приоритетным направлениям, от которых зависит социальное самочувствие граждан, а также экономике региона: здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, строительство и ремонт дорог, развитие экспорта. Отдельно будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения реализации Указа Президента РФ.
 
Игорь Комаров также заслушал доклады главных федеральных инспекторов и пожелал им успехов в работе.
 
В этот же день полпред провел совещание с руководством правоохранительных и контрольно-надзорных органов Приволжского федерального округа. Игорь Комаров отметил, что масштабные мероприятия, проведенные на территории округа в 2018 году (выборы Президента РФ, Чемпионат мира по футболу, региональные выборы), показали способность правоохранительных и контрольно-надзорных органов успешно решать задачи обеспечения безопасности.


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