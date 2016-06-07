В Суне заменили старое котельное оборудование

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Жители Суны этой зимой не замерзнут. К отопительному сезону в поселковой котельной поменяли часть оборудования.Ресурс уже выработан. Последний раз оборудование в этой котельной меняли в середине нулевых.Котел приходилось останавливать на время ремонта. К счастью, жители Суны этого даже не заметили. Работы проводились во время оттепели, и второй котел смог отопить дома. Теперь же проблем не будет, уверены представители местных властей.Подготовка к грядущему отопительному сезону в Суне практически завершена. Летом заменили несколько участков теплосетей.Добавим, монтаж нового оборудования за свой счет выполнила теплоснабжающая компания.