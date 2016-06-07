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Новости / Общество

В Суне заменили старое котельное оборудование

Сегодня, 17:56 | Просмотров: 95 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Жители Суны этой зимой не замерзнут. К отопительному сезону в поселковой котельной поменяли часть оборудования.

Ресурс уже выработан. Последний раз оборудование в этой котельной меняли в середине нулевых.

В Суне заменили старое котельное оборудованиеАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А это старый котел. Он прослужил более десяти лет. Во время прошлого отопительного сезона котел приходилось несколько раз ремонтировать. После замены оборудования он отправиться на металлолом».

Котел приходилось останавливать на время ремонта. К счастью, жители Суны этого даже не заметили. Работы проводились во время оттепели, и второй котел смог отопить дома. Теперь же проблем не будет, уверены представители местных властей.

В Суне заменили старое котельное оборудованиеАЛЕКСЕЙ ИСУПОВ, ГЛАВА СУНСКОГО РАЙОНА:
«Мы заменили котельное оборудование на центральной котельной поселка Суна. Общая стоимость мероприятий составила два с половиной миллиона рублей. Была оказано помощь с областного бюджета».

Подготовка к грядущему отопительному сезону в Суне практически завершена. Летом заменили несколько участков теплосетей.

АЛЕКСЕЙ ИСУПОВ, ГЛАВА СУНСКОГО РАЙОНА:
«Мы готовы к отопительному сезону. Осталось, так скажем, отшлифовать некоторые моменты. В основном это касается документов. Получения паспорта готовности района к отопительному сезону».

Добавим, монтаж нового оборудования за свой счет выполнила теплоснабжающая компания.


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