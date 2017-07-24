Свалка мусора вблизи Трифонова монастыря

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«Для того чтобы создать здесь благоустроенную территорию для жителей города, для начала здесь нужно убраться. Но как мы считаем, в первую очередь, здесь нужно устроить контроль за зоной. Как минимум ограничить въезд грузового транспорта. Грузовики совершенно свободно приезжают сюда, вываливают отходы. А жители безнаказанно разводят костры».

На интерактивной карте свалок Общероссийского народного фронта появилась новая точка. Она указывает на территорию вблизи Трифонова монастыря.Кировчане просигнализировали об этой удручающей картине. В устье реки Хлыновки две крупные свалки отходов 4-го класса опасности. Это строительный мусор и автопокрышки, которые по всей видимости, вывезены грузовой машиной. Кроме того, видны следы частого пребывания здесь отдыхающих людей. И все это находится на территории, планируемой под обустройство ленточного парка.В таком же состоянии находится и территория расположенного рядом Ежовского озерно-родникового комплекса, являющегося памятником природы регионального значения. Установленный на нем режим особой охраны, как видно, действует лишь на бумаге. ОНФ уже направлены обращения в природоохранную прокуратуру и министерство охраны окружающей среды. Готовится к запуску и проект "Школа общественных инспекторов", направленный на привлечение неравнодушных граждан к выявлению экологических нарушений. С начала года активистами ОНФ отмечен рост числа несанкционированных свалок.За полтора года работы сайта «Интерактивная карта свалок» кировские активисты ОНФ добились ликвидации более трехсот свалок. Это больше половины обращений. В области лидерами по количеству поступивших сигналов являются Слободской, Омутнинский, Зуевский и Котельничский районы.