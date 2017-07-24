Свалка мусора вблизи Трифонова монастыря
Кировчане просигнализировали об этой удручающей картине. В устье реки Хлыновки две крупные свалки отходов 4-го класса опасности. Это строительный мусор и автопокрышки, которые по всей видимости, вывезены грузовой машиной. Кроме того, видны следы частого пребывания здесь отдыхающих людей. И все это находится на территории, планируемой под обустройство ленточного парка.
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА":
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА":
«Их задача будет, вот так же как мы, ходить в природы, гулять по разным местам и просто фиксировать экологические правонарушения. Свалки, кострища, отходы жидкие, нефтепродукты разлиты. Т.е. все, что касается нерационального природопользования, они будут это фиксировать».
За полтора года работы сайта «Интерактивная карта свалок» кировские активисты ОНФ добились ликвидации более трехсот свалок. Это больше половины обращений. В области лидерами по количеству поступивших сигналов являются Слободской, Омутнинский, Зуевский и Котельничский районы.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
14.02.2017