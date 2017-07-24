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Свалка мусора вблизи Трифонова монастыря

Сегодня, 17:57 | Просмотров: 82 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На интерактивной карте свалок Общероссийского народного фронта появилась новая точка. Она указывает на территорию вблизи Трифонова монастыря.

Кировчане просигнализировали об этой удручающей картине. В устье реки Хлыновки две крупные свалки отходов 4-го класса опасности. Это строительный мусор и автопокрышки, которые по всей видимости, вывезены грузовой машиной. Кроме того, видны следы частого пребывания здесь отдыхающих людей. И все это находится на территории, планируемой под обустройство ленточного парка.

Свалка мусора вблизи Трифонова монастыряАНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА":
«Для того чтобы создать здесь благоустроенную территорию для жителей города, для начала здесь нужно убраться. Но как мы считаем, в первую очередь, здесь нужно устроить контроль за зоной. Как минимум ограничить въезд грузового транспорта. Грузовики совершенно свободно приезжают сюда, вываливают отходы. А жители безнаказанно разводят костры».
 
 
В таком же состоянии находится и территория расположенного рядом Ежовского озерно-родникового комплекса, являющегося памятником природы регионального значения. Установленный на нем режим особой охраны, как видно, действует лишь на бумаге. ОНФ уже направлены обращения в природоохранную прокуратуру и министерство охраны окружающей среды. Готовится к запуску и проект "Школа общественных инспекторов", направленный на привлечение неравнодушных граждан к выявлению экологических нарушений. С начала года активистами ОНФ отмечен рост числа несанкционированных свалок.

АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА":
«Их задача будет, вот так же как мы, ходить в природы, гулять по разным местам и просто фиксировать экологические правонарушения. Свалки, кострища, отходы жидкие, нефтепродукты разлиты. Т.е. все, что касается нерационального природопользования, они будут это фиксировать».

За полтора года работы сайта «Интерактивная карта свалок» кировские активисты ОНФ добились ликвидации более трехсот свалок. Это больше половины обращений. В области лидерами по количеству поступивших сигналов являются Слободской, Омутнинский, Зуевский и Котельничский районы.


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