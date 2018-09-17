Чиновники осмотрели строящиеся садики
Двухэтажный детский сад на улице Чистопрудненской сможет решить проблемы доступности детских дошкольных учреждений для молодых семей из нового микрорайона. В садике уже подключены коммуникации, есть электричество, на 1 этаже будет располагаться бассейн для малышей. Кстати, бассейны будут во всех 6-ти новых садиках.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Буквально ещё весной этого года мы были на этом участке, здесь ничего не было. За это время прошли конкурсные процедуры, на 70% построен детский сад. И мы понимаем, что детский сад будет в срок сдан».
В этом и других новых детских садах впервые за много лет появятся и ясельные группы для детей до 3-х лет и места для детей от 3-до 7 лет.
АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "КИРОВСПЕЦМОНТАЖ":
«Уже ведутся внутренние отделочные работы. Начаты работы по благоустройству территории. Этот садик будет закончен и сдан в эксплуатацию 29 ноября».
Новые дошкольные учреждения появятся в микрорайонах Чистые пруды, Урванцево, Метроград, Коминтерн и Нововятск. В 6 детских садах смогут получить места свыше 700 детей от 3 до 7 лет и более 800 малышей. Это позволит родителям раньше выйти на работу, запланировать рождение второго ребенка.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В феврале-марте мы будем уже принимать детей по дополнительным путёвкам. Поверье, проделана титаническая работа и со стороны правительства, и со стороны муниципалитета. Вопрос находится на постоянном контроле у губернатора».
И всё же даже 6 новых детских садов окончательно не решат вопрос с очередью в детские дошкольные учреждения. Город растёт и мест в садиках нужно всё больше и больше. Поэтому в администрации города запланировано в ближайшие 3-4 года в построить ещё 10 новых детских садов.
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