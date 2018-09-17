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Жители Кирово-Чепецка отметили День города. Поздравить горожан с праздником приехали первые лица области, посетившие часть мероприятий, приуроченных к знаменательной дате.Вятская набережная одно из тех мест, куда жителям Кирово-Чепецка теперь хочется приходить. Они сами выбрали ее как общественную территорий, которую следует благоустроить. В рамках реализации проекта здесь уже отремонтированы тротуары, сделаны велосипедные дорожки, освещение, зона для занятий спортом. Сейчас набережную готовят к озеленению. Изменения идут в рамках программ ППМИ, «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». За два года в набережную вложено более 40 миллионов рублей.День города совпал юбилейный, десятым турниром по дзюдо, посвященного памяти капитана ФСБ Дениса Плетнева. В этом году он собрал около 100 спортсменов из Кировской области, Татарстана и Пермского края. В соревнованиях приняли участие юноши до 15 лет.Глава региона посетил и главную праздничную площадку, организованную на площади Конституции. Здесь развернулась ярмарка с традиционным ассортиментом: сувениры, мед, изделия мастеров народных промыслов. Умельцы их изготавливали прямо на глазах горожан.В традициях Дня города награждать людей, которые много сделали для районного центра и "внесли значительный личный вклад” в его развитие. В этом году по решению депутатов городской Думы звание "Почетного гражданина Кирово-Чепецка" присвоено Виктору Медведкову. Директору представительства компании "УРАЛХИМ” в городе Кирове.Заслуженные награды получили и победители турнира "Футбол в каждый двор”. Он проводится пятый год при поддержке компании "УРАЛХИМ". Ею был предоставлен и главный приз - сертификат на поездку в казанский аквапарк. Он достался мальчишкам из команды "Ростов".