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Новости / Общество

Жители Кирово-Чепецка отметили День города

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 110 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Жители Кирово-Чепецка отметили День города. Поздравить горожан с праздником приехали первые лица области, посетившие часть мероприятий, приуроченных к знаменательной дате.
 
 
Вятская набережная одно из тех мест, куда жителям Кирово-Чепецка теперь хочется приходить. Они сами выбрали ее как общественную территорий, которую следует благоустроить. В рамках реализации проекта здесь уже отремонтированы тротуары, сделаны велосипедные дорожки, освещение, зона для занятий спортом. Сейчас набережную готовят к озеленению. Изменения идут в рамках программ ППМИ, «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». За два года в набережную вложено более 40 миллионов рублей.

Жители Кирово-Чепецка отметили День городаМИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы надеемся, что в будущем благоустройство будет продолжаться. На наш взгляд, жителям города должно быть удобно».

День города совпал юбилейный, десятым турниром по дзюдо, посвященного памяти капитана ФСБ Дениса Плетнева. В этом году он собрал около 100 спортсменов из Кировской области, Татарстана и Пермского края. В соревнованиях приняли участие юноши до 15 лет.

Жители Кирово-Чепецка отметили День городаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проводим турнир памяти мужественного человека, Дениса Плетнева. Он оставил свой след в истории России, Кировской области. Он всегда будет в наших сердцах. Ребята, вы выбрали очень мужественный вид спорта».

Глава региона посетил и главную праздничную площадку, организованную на площади Конституции. Здесь развернулась ярмарка с традиционным ассортиментом: сувениры, мед, изделия мастеров народных промыслов. Умельцы их изготавливали прямо на глазах горожан.

- Все хорошо. Погода хорошая. Классно вообще, супер.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Абсолютно искренние поздравления с праздником. Предприятиям процветания, их работникам как можно больше заработной платы, как можно большей известности городу. И хотелось бы отметить такую слаженную, хорошую, четкую работу администрации города».

Жители Кирово-Чепецка отметили День городаВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Убежден, что чепчане, объединенные общей историей и общим стремлением достойно жить и работать в родном городе, впишут в его летопись еще немало славных страниц».

В традициях Дня города награждать людей, которые много сделали для районного центра и "внесли значительный личный вклад” в его развитие. В этом году по решению депутатов городской Думы звание "Почетного гражданина Кирово-Чепецка" присвоено Виктору Медведкову. Директору представительства компании "УРАЛХИМ” в городе Кирове.

Жители Кирово-Чепецка отметили День городаВИКТОР МЕДВЕДКОВ, ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ УРАЛХИМ В Г.КИРОВ ДЕПУТАТ ОЗС:
«Мне очень приятно поздравить вас от имени генерального директора компании УРАЛХИМ Сергея Момцемлидзе. Он передавал вам добрые пожелания. От себя что хочу сказать, городу в первую очередь процветания, а вам, уважаемые жители доброго здоровья и веры в хорошее будущее. С праздником вас. Спасибо за все».

Заслуженные награды получили и победители турнира "Футбол в каждый двор”. Он проводится пятый год при поддержке компании "УРАЛХИМ". Ею был предоставлен и главный приз - сертификат на поездку в казанский аквапарк. Он достался мальчишкам из команды "Ростов".


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