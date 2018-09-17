Жители Кирово-Чепецка отметили День города
МИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы надеемся, что в будущем благоустройство будет продолжаться. На наш взгляд, жителям города должно быть удобно».
День города совпал юбилейный, десятым турниром по дзюдо, посвященного памяти капитана ФСБ Дениса Плетнева. В этом году он собрал около 100 спортсменов из Кировской области, Татарстана и Пермского края. В соревнованиях приняли участие юноши до 15 лет.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проводим турнир памяти мужественного человека, Дениса Плетнева. Он оставил свой след в истории России, Кировской области. Он всегда будет в наших сердцах. Ребята, вы выбрали очень мужественный вид спорта».
Глава региона посетил и главную праздничную площадку, организованную на площади Конституции. Здесь развернулась ярмарка с традиционным ассортиментом: сувениры, мед, изделия мастеров народных промыслов. Умельцы их изготавливали прямо на глазах горожан.
- Все хорошо. Погода хорошая. Классно вообще, супер.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Абсолютно искренние поздравления с праздником. Предприятиям процветания, их работникам как можно больше заработной платы, как можно большей известности городу. И хотелось бы отметить такую слаженную, хорошую, четкую работу администрации города».
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Убежден, что чепчане, объединенные общей историей и общим стремлением достойно жить и работать в родном городе, впишут в его летопись еще немало славных страниц».
В традициях Дня города награждать людей, которые много сделали для районного центра и "внесли значительный личный вклад” в его развитие. В этом году по решению депутатов городской Думы звание "Почетного гражданина Кирово-Чепецка" присвоено Виктору Медведкову. Директору представительства компании "УРАЛХИМ” в городе Кирове.
ВИКТОР МЕДВЕДКОВ, ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ УРАЛХИМ В Г.КИРОВ ДЕПУТАТ ОЗС:
«Мне очень приятно поздравить вас от имени генерального директора компании УРАЛХИМ Сергея Момцемлидзе. Он передавал вам добрые пожелания. От себя что хочу сказать, городу в первую очередь процветания, а вам, уважаемые жители доброго здоровья и веры в хорошее будущее. С праздником вас. Спасибо за все».
Заслуженные награды получили и победители турнира "Футбол в каждый двор”. Он проводится пятый год при поддержке компании "УРАЛХИМ". Ею был предоставлен и главный приз - сертификат на поездку в казанский аквапарк. Он достался мальчишкам из команды "Ростов".
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