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В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95

Сегодня, 10:49 | Просмотров: 95 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове на Щорса, 95 открылся новый отдел Центра "Мои Документы". Это первый в городе офис, который будет работать на площадке торгового комплекса.

В церемонии открытия многофункционального центра принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев. В новом офисе глава региона протестировал систему электронной очереди и получил консультацию специалиста. Здесь, как и в других центрах «Мои Документы», будет предоставляться более двухсот услуг: Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, региональных органов власти, муниципальные услуги горадминистраций Кирова и Слободского, а также Кирово-Чепецкого района.

В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы для себя принимаем такой лозунг, что "Центры "Мои Документы" идут к людям", и вот реальный пример, что мы услугу реально приближаем к месту массового пребывания людей, это здорово, удобно, комфортно и достаточно понятно. И то, что МФЦ становятся такого уровня, что просто приятно зайти, с хорошо обученными сотрудниками, доброжелательными, приветливыми, и мы такую работу будем продолжать».

Новый офис стал второй площадкой, где запущен сервис по ускорению идентификации заявителя с помощью банковской карты. Таким образом, сокращается время предоставления услуги, и значит, можно говорить о применении принципов «бережливого производства» и в этом офисе «Мои Документы». Кроме того, планируется расширение сети региональных МФЦ, чтобы разгрузить территориальные отделы.

В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это, прежде всего, на Карла Маркса, на Упита, мы сейчас рассматриваем варианты с другими торговыми центрами, у нас уже есть предварительные договоренности, мы в этом направлении собираемся работать. По территориальным отделам в Кировской области также есть планы, в Вятских Полянах осуществляется аналогичная работа по перемещению территориального отдела ближе к центру города, к общественному транспорту, такая работа у нас ведется на постоянной основе».

В новом Центре "Мои документы" принимать и выдавать документы будут шесть универсальных экспертов. Режим работы офиса – с 9.00 до 20.00 со среды по понедельник, вторник — выходной день.


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