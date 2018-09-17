В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95

Поделиться новостью:

В Кирове на Щорса, 95 открылся новый отдел Центра "Мои Документы". Это первый в городе офис, который будет работать на площадке торгового комплекса.В церемонии открытия многофункционального центра принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев. В новом офисе глава региона протестировал систему электронной очереди и получил консультацию специалиста. Здесь, как и в других центрах «Мои Документы», будет предоставляться более двухсот услуг: Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, региональных органов власти, муниципальные услуги горадминистраций Кирова и Слободского, а также Кирово-Чепецкого района.Новый офис стал второй площадкой, где запущен сервис по ускорению идентификации заявителя с помощью банковской карты. Таким образом, сокращается время предоставления услуги, и значит, можно говорить о применении принципов «бережливого производства» и в этом офисе «Мои Документы». Кроме того, планируется расширение сети региональных МФЦ, чтобы разгрузить территориальные отделы.В новом Центре "Мои документы" принимать и выдавать документы будут шесть универсальных экспертов. Режим работы офиса – с 9.00 до 20.00 со среды по понедельник, вторник — выходной день.