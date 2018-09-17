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Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны"

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 86 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны". Субботники прошли во дворах, а также парках, скверах и зонах отдыха. Так, в парке имени Кирова не только убрали мусор, но и посадили деревья.

Еще недавно здесь и шага нельзя было сделать, не наступив на сухую ветку. Благодаря стараниям Анны Кондрашовой и ее коллег в парке имени Кирова стало гораздо чище. Девушка часто отдыхает здесь вместе с семьей. Можно сказать, наводит чистоту для себя.

Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны" АННА КОНДРАШОВА:
«Приборка нужна всегда в парке, состояние - красивое, погода хорошая, почему бы не прибраться».

Этот субботник - часть акции "Генеральная уборка страны". К работе присоединились и руководители города. В парке не только избавляются от мусора, но и высаживают деревья.

Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны" ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Деревья, характерные для нашей полосы, а так же упор делается на ценные породы деревьев, в частности сегодня, то что мы видим - это елки, голубые ели, это клены».

Высажены также рябины, лиственницы, сирень. Отметим, в этом году в парке было спилено множество сухих деревьев. Поэтому новые растения здесь необходимы. В этот раз высажено около пятидесяти деревьев.

Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны" ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«В прошлом году решили, что мы не будем высаживать веточки. Мы нынче закупили крупномеры, которые уже на следующий год... и крона будет, и уже видимость хорошая, т.е. не надо ждать несколько лет, что бы увидеть всю красоту».

Субботники прошли по всему городу. В них приняли участие сотрудники предприятий, студенты, школьники и общественные организации. Активисты ОНФ прибрались на площадке за центром творчества "Лабиринт".

Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны" КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы уже в прошлом году обращались в теруправление с жалобой о том, что необходимо убрать данную территорию. Действительно, частично теруправление здесь убрало территорию. Спустя год здесь снова образовался мусор. К сожалению, за ним никто не следит».

Территория запущена. Как рассказали активисты - тут нередко распивают алкоголь маргинальные личности. Мусор оставляют здесь же. Прибавляют его и прохожие.

Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны" АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Территория не обустроена, высокая трава, репей в человеческий рост. Главная проблема этой территории - бытовой мусор. Некоторые прохожие, выбрасывают здесь его целыми пакетами».

Общегородские субботники еще состоятся 22-го и 29 сентября, а также в октябре 6-го и 13-го числа. Поучаствовать в них могут все желающие.


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