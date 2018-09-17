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Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны". Субботники прошли во дворах, а также парках, скверах и зонах отдыха. Так, в парке имени Кирова не только убрали мусор, но и посадили деревья.Еще недавно здесь и шага нельзя было сделать, не наступив на сухую ветку. Благодаря стараниям Анны Кондрашовой и ее коллег в парке имени Кирова стало гораздо чище. Девушка часто отдыхает здесь вместе с семьей. Можно сказать, наводит чистоту для себя.Этот субботник - часть акции "Генеральная уборка страны". К работе присоединились и руководители города. В парке не только избавляются от мусора, но и высаживают деревья.Высажены также рябины, лиственницы, сирень. Отметим, в этом году в парке было спилено множество сухих деревьев. Поэтому новые растения здесь необходимы. В этот раз высажено около пятидесяти деревьев.Субботники прошли по всему городу. В них приняли участие сотрудники предприятий, студенты, школьники и общественные организации. Активисты ОНФ прибрались на площадке за центром творчества "Лабиринт".Территория запущена. Как рассказали активисты - тут нередко распивают алкоголь маргинальные личности. Мусор оставляют здесь же. Прибавляют его и прохожие.Общегородские субботники еще состоятся 22-го и 29 сентября, а также в октябре 6-го и 13-го числа. Поучаствовать в них могут все желающие.