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Новости / Общество

Кировский кинолог завоевал две медали ведомственных соревнований.

Сегодня, 09:56 | Просмотров: 90 | Версия для печати
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Чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по служебному многоборью с собаками прошёл в Нижнем Новгороде.
 
В стартах приняли участие около восьмидесяти команд со всей страны.
 
Наилучшего результата из кировчан добился Андрей Бояринцев из Кирово-Чепецка, ставший вторым сразу в двух дисциплинах: в обыске подозреваемого и поиске наркотиков.
 
По итогам пятидневных соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда ГУФСИН России по Пермскому краю, второе место - ГУФСИН России по Красноярскому краю и третье место - ГУФСИН России по Кемеровской области.


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