Кировский кинолог завоевал две медали ведомственных соревнований.

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Чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по служебному многоборью с собаками прошёл в Нижнем Новгороде.

В стартах приняли участие около восьмидесяти команд со всей страны.

Наилучшего результата из кировчан добился Андрей Бояринцев из Кирово-Чепецка, ставший вторым сразу в двух дисциплинах: в обыске подозреваемого и поиске наркотиков.

По итогам пятидневных соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда ГУФСИН России по Пермскому краю, второе место - ГУФСИН России по Красноярскому краю и третье место - ГУФСИН России по Кемеровской области.