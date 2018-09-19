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В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенства

Сегодня, 20:00 | Просмотров: 57 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенства. Жители Гнусино и слободы Симоновской первыми принесли собак и кошек на прививку.

Вакцинация идет в рамках профилактического месячника. Он продлится до середины октября. Специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно. Домашним животным вводится вакцина, вырабатывающая иммунитет против бешенства. Кошки и собаки должны прививаются с трех месячного возраста.

В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенстваНИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Стараемся охватить всю территорию Кирова с пригородами. Работаем в полном взаимодействии с администрациями. График разрабатываем и утверждаем с ними».
 
 
Вакцинация началась с Первомайского района. В отличие от весны осенью число желающих привить своих питомцев меньше. Но как говорят люди. Безопасность дороже всяких денег. С начала года на территории города от бешенства привито около 6 тысяч животных. Они также должны подлежать идентификации. Для этого им под кожу с помощью укола вводится чип. А хозяину выдается соответствующий сертификат.

В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенстваГРИГОРИЙ КУНОФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Все желающие могут обратиться. Потому что, требование это обязательное к исполнению. В дальнейшем предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований ветеринарного законодательства в виде административного штрафа».
 
 
До вторника вакцинация кошек и собак пройдет в Дымково, на Красном Химике, в Субботихе, Макарье, Порошино, Талице и Сидоровке. После этого, специалисты ветеринарной службы продолжать работу в населенных пунктах Октябрьского района.


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