Поделиться новостью:

«Стараемся охватить всю территорию Кирова с пригородами. Работаем в полном взаимодействии с администрациями. График разрабатываем и утверждаем с ними».

«Все желающие могут обратиться. Потому что, требование это обязательное к исполнению. В дальнейшем предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований ветеринарного законодательства в виде административного штрафа».

В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенства. Жители Гнусино и слободы Симоновской первыми принесли собак и кошек на прививку.Вакцинация идет в рамках профилактического месячника. Он продлится до середины октября. Специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно. Домашним животным вводится вакцина, вырабатывающая иммунитет против бешенства. Кошки и собаки должны прививаются с трех месячного возраста.Вакцинация началась с Первомайского района. В отличие от весны осенью число желающих привить своих питомцев меньше. Но как говорят люди. Безопасность дороже всяких денег. С начала года на территории города от бешенства привито около 6 тысяч животных. Они также должны подлежать идентификации. Для этого им под кожу с помощью укола вводится чип. А хозяину выдается соответствующий сертификат.До вторника вакцинация кошек и собак пройдет в Дымково, на Красном Химике, в Субботихе, Макарье, Порошино, Талице и Сидоровке. После этого, специалисты ветеринарной службы продолжать работу в населенных пунктах Октябрьского района.