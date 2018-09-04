ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

21 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2497
EURO: 78.0753
Погода в городе Кирове:
днём:  +13...+15°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство

Сегодня, 10:42 | Просмотров: 88 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Изменения в бюджетном процессе, в жилищном кодексе, а также в отдельных законах Кировской области. Депутаты областного законодательного собрания собрались на очередное пленарное заседание.

Отдельным категориям кировчан сохранят региональные льготы. Поправки в основные региональные законы касаются, прежде всего, педагогов, проживающих на селе и отработавших там не менее десяти лет, ветеранов труда и некоторых других категорий граждан. Как и прежде, они будут получать компенсацию на услуги ЖКХ и иные социальные выплаты.

Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательствоДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В своем обращении Президент России сказал, что до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению в регионах должны быть приняты решения по сохранению действующих региональных льгот. Во исполнение поручения президента и в целях закрепления за отдельными категориями граждан действующих региональных льгот по инициативе губернатора подготовлен проект закона».

Основной смысл изменений: если сейчас в региональных законах есть формулировка «по достижении пенсионного возраста», то впоследствии она будет изменена на формулировку «по достижении женщинами 55-и, а мужчинами 60-и лет». Внесение изменений предполагается в несколько законов области, в том числе, «Об образовании», «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий», «О социальном обслуживании граждан». Также законотворцы рассмотрели 9 поправок в пенсионное законодательство. Две из них были одобрены и будут направлены в Государственную думу.

Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательствоГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗСКО:
«Из 9 две получили одобрение и будут направлены в ГД. Это поправка Сураева, который предложил включать в страховой период для исчисления пенсий период по уходу за ребенком до трех лет, но в совокупности, чтобы период был не более 12 лет. Еще одна поправка она касается трех категорий это педагогические работники, медицинские и творческих работники».

Иными словами, если поправки будут приняты, педагогические, медицинские и творческие работники будут иметь возможность досрочного выхода на пенсию по выработке специального стажа.

На заседании обсудили еще одно нововведение, касающееся «дорожных» денег. Речь идет о сумме порядка 400 млн. рублей, которая может пойти на установку дорожных знаков, светофоров, приведение дорог в нормативное состояние. Не менее важна для региона инициатива по изменению сроков внесения и рассмотрения проекта закона об областном бюджете.

Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательствоВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Необходимо четко знать какие средства придут из федерального бюджета для того, чтобы мы свои все вопросы закрыли. Поэтому бюджет будем принимать не как раньше до 30 ноября, а до 20 декабря, что позволит более проработать бюджет».

Также депутаты рассмотрели проект закона, который будет определять порядок управления малоэтажными жилыми комплексами. Проектом федерального закона предлагается установить три способа управления: непосредственное управление, ТОС и с помощью управляющей организации. Т.е. закон предлагает не подомовое управление, а целым жилым комплексом.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

13:25 21.09.2018


В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

13:22 21.09.2018


Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

15:37 20.09.2018


Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

14:20 20.09.2018


В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

13:12 20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

11:56 20.09.2018


В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

11:49 20.09.2018


Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

Все новости

Вести. Кировская область

Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

12:03 21.09.2018


Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

В Слободской гимназии учится девочка из Японии

10:48 21.09.2018


В Слободской гимназии учится девочка из Японии

Ситуация по газу в деревне Югрино

10:44 21.09.2018


Ситуация по газу в деревне Югрино

Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство

10:42 21.09.2018


Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство

В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

17:53 20.09.2018


В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

20 сентября депутаты Заксобрания Кировской области рассмотрят поправки в законы по сохранению пенсионных льгот.

04.09.2018


20 сентября депутаты Заксобрания Кировской области рассмотрят поправки в законы по сохранению пенсионных льгот.

Депутаты ОЗС обсудили вопросы соцподдержки граждан

31.03.2017


Депутаты ОЗС обсудили вопросы соцподдержки граждан

Пленарное заседание ОЗС

16.02.2017


Пленарное заседание ОЗС

В региональном Заксобрании определились с планами на полугодие

28.08.2018


В региональном Заксобрании определились с планами на полугодие

Депутаты заслушали послание губернатора Законодательному собранию Кировской области

29.06.2018


Депутаты заслушали послание губернатора Законодательному собранию Кировской области

Игорь Васильев: в Кировской области сохранят социальные льготы после изменения пенсионного возраста.

30.08.2018


Игорь Васильев: в Кировской области сохранят социальные льготы после изменения пенсионного возраста.

Популярные новости

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

08.09.2018


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх