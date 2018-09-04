Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство
Отдельным категориям кировчан сохранят региональные льготы. Поправки в основные региональные законы касаются, прежде всего, педагогов, проживающих на селе и отработавших там не менее десяти лет, ветеранов труда и некоторых других категорий граждан. Как и прежде, они будут получать компенсацию на услуги ЖКХ и иные социальные выплаты.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В своем обращении Президент России сказал, что до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению в регионах должны быть приняты решения по сохранению действующих региональных льгот. Во исполнение поручения президента и в целях закрепления за отдельными категориями граждан действующих региональных льгот по инициативе губернатора подготовлен проект закона».
Основной смысл изменений: если сейчас в региональных законах есть формулировка «по достижении пенсионного возраста», то впоследствии она будет изменена на формулировку «по достижении женщинами 55-и, а мужчинами 60-и лет». Внесение изменений предполагается в несколько законов области, в том числе, «Об образовании», «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий», «О социальном обслуживании граждан». Также законотворцы рассмотрели 9 поправок в пенсионное законодательство. Две из них были одобрены и будут направлены в Государственную думу.
ГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗСКО:
«Из 9 две получили одобрение и будут направлены в ГД. Это поправка Сураева, который предложил включать в страховой период для исчисления пенсий период по уходу за ребенком до трех лет, но в совокупности, чтобы период был не более 12 лет. Еще одна поправка она касается трех категорий это педагогические работники, медицинские и творческих работники».
Иными словами, если поправки будут приняты, педагогические, медицинские и творческие работники будут иметь возможность досрочного выхода на пенсию по выработке специального стажа.
На заседании обсудили еще одно нововведение, касающееся «дорожных» денег. Речь идет о сумме порядка 400 млн. рублей, которая может пойти на установку дорожных знаков, светофоров, приведение дорог в нормативное состояние. Не менее важна для региона инициатива по изменению сроков внесения и рассмотрения проекта закона об областном бюджете.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Необходимо четко знать какие средства придут из федерального бюджета для того, чтобы мы свои все вопросы закрыли. Поэтому бюджет будем принимать не как раньше до 30 ноября, а до 20 декабря, что позволит более проработать бюджет».
Также депутаты рассмотрели проект закона, который будет определять порядок управления малоэтажными жилыми комплексами. Проектом федерального закона предлагается установить три способа управления: непосредственное управление, ТОС и с помощью управляющей организации. Т.е. закон предлагает не подомовое управление, а целым жилым комплексом.
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