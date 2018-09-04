Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство

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Изменения в бюджетном процессе, в жилищном кодексе, а также в отдельных законах Кировской области. Депутаты областного законодательного собрания собрались на очередное пленарное заседание.Отдельным категориям кировчан сохранят региональные льготы. Поправки в основные региональные законы касаются, прежде всего, педагогов, проживающих на селе и отработавших там не менее десяти лет, ветеранов труда и некоторых других категорий граждан. Как и прежде, они будут получать компенсацию на услуги ЖКХ и иные социальные выплаты.Основной смысл изменений: если сейчас в региональных законах есть формулировка «по достижении пенсионного возраста», то впоследствии она будет изменена на формулировку «по достижении женщинами 55-и, а мужчинами 60-и лет». Внесение изменений предполагается в несколько законов области, в том числе, «Об образовании», «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий», «О социальном обслуживании граждан». Также законотворцы рассмотрели 9 поправок в пенсионное законодательство. Две из них были одобрены и будут направлены в Государственную думу.Иными словами, если поправки будут приняты, педагогические, медицинские и творческие работники будут иметь возможность досрочного выхода на пенсию по выработке специального стажа.На заседании обсудили еще одно нововведение, касающееся «дорожных» денег. Речь идет о сумме порядка 400 млн. рублей, которая может пойти на установку дорожных знаков, светофоров, приведение дорог в нормативное состояние. Не менее важна для региона инициатива по изменению сроков внесения и рассмотрения проекта закона об областном бюджете.Также депутаты рассмотрели проект закона, который будет определять порядок управления малоэтажными жилыми комплексами. Проектом федерального закона предлагается установить три способа управления: непосредственное управление, ТОС и с помощью управляющей организации. Т.е. закон предлагает не подомовое управление, а целым жилым комплексом.