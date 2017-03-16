Ситуация по газу в деревне Югрино
Газ в деревню Югрино провели в прошлом году. Этим летом в трубе нашли утечку. После того, как ее устранили голубое топливо в пять домов так и не вернулось.
ГАЛИНА ШКОДА, СТАРОСТА ДЕРЕВНИ ЮГРИНО:
«Мы сначала пытались просто везде звонить жаловаться, спрашивать, как обстоят дела. Нам обещали то через две недели, а потом они стали нам по телефону отвечать, что сети не переданы на обслуживание в КировГазоРаспределение».
После того как люди поставили газовые котлы - печи в домах были разобраны за ненадобностью. Газовая труба является муниципальной собственностью. Общественные активисты выяснили, что газ не был пущен из-за отсутствия необходимых документов.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Не заключен договор на обслуживание, раз не заключен договор на обслуживание газ они поставить в эту трубу не могут».
Жители Югрино с опасением ждали холодов. Но ситуация успешно разрешилась к началу отопительного сезона.
ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«По состоянию на 10:00 20 сентября газопровод жителям пяти домов жителям пяти домов подан и запущен».
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