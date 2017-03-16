Ситуация по газу в деревне Югрино

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Холод и пища на костре отменяется. Этим летом часть деревни Югрино осталась без газа. Жители пяти домов были вынуждены обходиться без голубого топлива до осени. Накануне на месте событий побывали активисты ОНФ и наша съемочная группа. Что изменилось после визита общественников и СМИ?Газ в деревню Югрино провели в прошлом году. Этим летом в трубе нашли утечку. После того, как ее устранили голубое топливо в пять домов так и не вернулось.После того как люди поставили газовые котлы - печи в домах были разобраны за ненадобностью. Газовая труба является муниципальной собственностью. Общественные активисты выяснили, что газ не был пущен из-за отсутствия необходимых документов.Жители Югрино с опасением ждали холодов. Но ситуация успешно разрешилась к началу отопительного сезона.