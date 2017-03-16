ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

21 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2497
EURO: 78.0753
Погода в городе Кирове:
днём:  +13...+15°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Ситуация по газу в деревне Югрино

Сегодня, 10:44 | Просмотров: 85 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Холод и пища на костре отменяется. Этим летом часть деревни Югрино осталась без газа. Жители пяти домов были вынуждены обходиться без голубого топлива до осени. Накануне на месте событий побывали активисты ОНФ и наша съемочная группа. Что изменилось после визита общественников и СМИ?

Газ в деревню Югрино провели в прошлом году. Этим летом в трубе нашли утечку. После того, как ее устранили голубое топливо в пять домов так и не вернулось.

Ситуация по газу в деревне ЮгриноГАЛИНА ШКОДА, СТАРОСТА ДЕРЕВНИ ЮГРИНО:
«Мы сначала пытались просто везде звонить жаловаться, спрашивать, как обстоят дела. Нам обещали то через две недели, а потом они стали нам по телефону отвечать, что сети не переданы на обслуживание в КировГазоРаспределение».

После того как люди поставили газовые котлы - печи в домах были разобраны за ненадобностью. Газовая труба является муниципальной собственностью. Общественные активисты выяснили, что газ не был пущен из-за отсутствия необходимых документов.

Ситуация по газу в деревне ЮгриноДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Не заключен договор на обслуживание, раз не заключен договор на обслуживание газ они поставить в эту трубу не могут».

Жители Югрино с опасением ждали холодов. Но ситуация успешно разрешилась к началу отопительного сезона.

Ситуация по газу в деревне ЮгриноВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«По состоянию на 10:00 20 сентября газопровод жителям пяти домов жителям пяти домов подан и запущен».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

13:25 21.09.2018


В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

13:22 21.09.2018


Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

15:37 20.09.2018


Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

14:20 20.09.2018


В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

13:12 20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

11:56 20.09.2018


В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

11:49 20.09.2018


Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

Все новости

Вести. Кировская область

Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

12:03 21.09.2018


Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

В Слободской гимназии учится девочка из Японии

10:48 21.09.2018


В Слободской гимназии учится девочка из Японии

Ситуация по газу в деревне Югрино

10:44 21.09.2018


Ситуация по газу в деревне Югрино

Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство

10:42 21.09.2018


Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство

В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

17:53 20.09.2018


В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Газификация деревни Югрино

16.03.2017


Газификация деревни Югрино

В деревне Югрино сгорела частная баня.

28.08.2017


В деревне Югрино сгорела частная баня.

До конца года в Кирове газифицируют ряд районов

17.03.2016


До конца года в Кирове газифицируют ряд районов

Деревня Опушни попала в муниципальную программу газификации

25.05.2017


Деревня Опушни попала в муниципальную программу газификации

Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения

21.11.2017


Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения

Ситуация с теплоснабжением в Котельниче и поселке Рудничном Верхнекамском районе взята на контроль аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО.

20.01.2016


Ситуация с теплоснабжением в Котельниче и поселке Рудничном Верхнекамском районе взята на контроль аппарата…

Популярные новости

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

08.09.2018


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх