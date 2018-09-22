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Сборная Кировской области вошла в число призеров окружного фестиваля "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО".

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 75 | Версия для печати
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В Саранске состоялось награждение победители и призеры окружного фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья».
 
Проекты реализуются под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО и впервые прошли совместно в одном регионе – Республике Мордовия.
 
От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья» поздравил помощник полпреда Владимир Колчин.
 
Церемония награждения участников масштабного окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» началась с чествования победителей и призеров игры «Ума Палата», в которой интеллектуалы Приволжья раскрывали уровень своих знаний и боролись за звание самых эрудированных. Победителем игры «Ума Палата» стала команда из Удмуртской Республики, второе место досталось ребятам из Кировской области, на третьем месте – команда Самарской области.
 
Дипломами и ценными подарками были отмечены все участники фестиваля детского творчества «Звезды ДЕТСТВА», который также является составной частью проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В окружном гала-концерте приняли участие более 120 воспитанников детских домов и школ-интернатов ПФО. В рамках гала-концерта дети показали десятки номеров в номинациях: «Вокал», «Танец», «Художественное слово» и «Оригинальный жанр».
 
В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в силе и ловкости в рамках окружной Спартакиады для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья». В общекомандном зачете безоговорочную победу одержали ребята из Республики Мордовия. Второе место заняла команда из Кировской области, третье место – у Саратовской области.
 
В конкурсной программе «Успешная семья Приволжья» приняли участие 14 семей из всех регионов округа. Победителем стала семья Рудневых из Саратовской области. Диплома второй степени удостоена семья Петровых из Республики Марий Эл, диплома третьей степени – семья Львовых из Чувашской Республики. Семьям-победителям вручены дипломы и памятные призы.
 
Подарки для победителей и призеров подготовлены по линии Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО.


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